Alors qu'il vient de recevoir de jolis nouveaux contenus, Gran Turismo 7 prouve qu'il n'a peut-être pas été affecté tant que cela par ses déboires. Le jeu de course de Polyphony Digital réalise même une performance historique.

Gran Turismo 7 fait pleuvoir les dollars

Gran Turismo 7 a beau avoir la pire note Metacritic côté utilisateurs, ça ne semble pas peser dans la balance à l'heure d'un premier bilan. Pour son lancement aux Etats-Unis, le jeu montre qu'il en a sous le capot. Et pas qu'un peu.

La société NPD Group rapporte que GT7 a généré plus d'argent en dollars que n'importe quel autre jeu de la franchise pour le mois de son lancement. Avec cette performance, le titre entre dans le top 20 des jeux les plus rémunérateurs sur le sol américain. Il se place à la deuxième position derrière Elden Ring, la dernière masterclass de FromSoftware.

Top 20 toutes plateformes confondues

Et sur les consoles PlayStation exclusivement, PS4 et PS5, GT7 maintient sa position. Il est toujours le deuxième jeu à avoir généré le plus d'argent en dollars. Les ventes physiques et numériques sont comptabilisées dans ces deux classements. Malheureusement, le nombre d'exemplaires vendues n'est pas connu mais Sony les dévoilera peut-être lors de ses résultats financiers.

Top 10 consoles PlayStation

De nouvelles voitures et un circuit

La dernière mise à jour 1.13 de Gran Turismo 7 a apporté trois nouvelles voitures. Les Subaru GT300 et BRZ S de 2021, ainsi que la Suzuki Cappuccino de 1991, une Kei Car particulièrement sportive. De même, cet épisode a agrandi son nombre de circuits disponibles avec la piste des 24 Heures de Spa-Francorchamps. L'un des circuits les plus iconiques en Europe.

À l'avenir, Polyphony Digital poursuivra son chantier pour enrichir GT7 avec de nouveaux bolides et encore plus de tracés. Le studio veillera également à ne pas déséquilibrer l'économie du jeu ce qui est un point sensible pour les joueurs.