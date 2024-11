Gran Turismo 7 est l'un des plus beaux jeux de course sur le marché de la simulation automobile. En constante évolution, la production de Kazunori Yamauchi et Polyphony Digital franchit encore un gros cap.

Gran Turismo 7 est toujours aussi bien soutenu par son studio et Sony Interactive Entertainment. Depuis son lancement, le jeu de course régale les pilotes PS5 & PS4 avec du contenu gratuit régulier. Avec le patch 1.52 d'octobre 2024, les joueuses et joueurs ont pu se mettre au volant de trois nouveaux véhicules (Mitsubishi Lancer Evolution VIII MR GSR '04, Nissan GT-R Premium edition T-spec '24, Toyota Hiace Van DX '16), et participer à trois nouveaux événements.

Gran Turismo 7 passe la seconde sur PS5 Pro

Si le contenu gratuit de Gran Turismo 7 est VRAIMENT gratuit, ce ne sera pas le cas d'une grosse nouveauté qui sera exclusive à la PS5 Pro et qui vous coûtera donc au minimum 799 euros. En effet, Polyphony Digital travaille sur une mise à jour afin d'optimiser encore plus son jeu sur la console. Grâce à la puissance supplémentaire, Gran Turismo 7 sera capable d'offrir du ray-tracing en course à 60fps. Et ce n'est pas rien lorsqu'on sait à quel point la technologie est gourmande et peut réellement changer une scène.

Mais même sans mise à jour, Gran Turismo 7 sera l'un des jeux optimisés PS5 Pro via le Game Boost. Un paramètre à activer qui améliore nativement les titres PS4 de manière automatique, sans qu'il n'y ait besoin de patch. Les experts de Digital Foundry ont fait un test et ont révélé que GT7 tourne en 4K 120fps sur PS5 Pro avec le Game Boost. « Le patch de Gran Turismo n'a pas encore été lancé, mais j'ai décidé de l'essayer. Ce qui est intéressant, c'est que vous pouvez le faire tourner en 4K native dans le mode 120fps, et le framerate est verrouillé à 120fps en 4K. Auparavant, il était à 80-90fps avec le mode VR non cappé, mais c'est désormais 120 ». Évidemment, dans ce cas-là, le ray-tracing n'est pas présent. Même sans patch, Gran Turismo 7 impression donc sur PS5 Pro.

Lors de nos tests, on a pu être témoin d'améliorations sur d'autres jeux PS4 comme Bloodborne. Si ce n'est absolument pas un game changer, le jeu de FromSoftware apparait plus net. Il faudra maintenant voir si la mise à jour PlayStation 5 Pro permet à Gran Turismo 7 de briller davantage avec le PSVR2.

Source : Digital Foundry.