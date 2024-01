Le très bon jeu de course Gran Turismo 7 profite de la nouvelle année pour s'offrir une belle mise à jour digne de ce nom, comprenant plein de nouveaux contenus. On vous dit tout.

Aujourd'hui, le célèbre jeu de simulation automobile, Gran Turismo 7, accueille une importante mise à jour, la version 1.42. Annoncée par Ken Chan, Senior Product Manager chez Sony Interactive Entertainment, cette mise à jour, déjà disponible, promet d'améliorer de manière significative l'expérience des joueurs. Découvrez plutôt ce qu'elle réserve. C'est tout de même une belle surprise, c'est le moins que l'on puisse dire.

Gran Turismo 7 offre une mise à jour riche en contenu

Cette mise à jour introduit trois voitures extraordinaires qui ne manqueront pas de séduire les amateurs de superbes carrosseries. Clairement le plus bel ajout de cette nouvelle mise à jour de Gran Turismo 7, sans aucun doute. On y trouve notamment :

BVLGARI Aluminum Vision Gran Turismo : s'inspirant de la montre BVLGARI Aluminum de 1998, cette voiture conceptuelle numérique capture l'essence sportive de la marque. Arborant un style de Barchetta, elle rend hommage à l'âge d'or des voitures conceptuelles des années 60 et 70 des célèbres Carrozzerias italiennes. Cette voiture sera disponible à l'achat dans Brand Central à partir de fin février.

: s'inspirant de la montre BVLGARI Aluminum de 1998, cette voiture conceptuelle numérique capture l'essence sportive de la marque. Arborant un style de Barchetta, elle rend hommage à l'âge d'or des voitures conceptuelles des années 60 et 70 des célèbres Carrozzerias italiennes. Cette voiture sera disponible à l'achat dans Brand Central à partir de fin février. Genesis X Gran Berlinetta Vision Gran Turismo Concep t : ce coupé sportif incarne un peu l'élégance athlétique propre à Genesis. Doté d'un design épuré et musclé, il met en avant une esthétique aérodynamique et est équipé d'un moteur V6 Lambda II assisté électriquement, délivrant une puissance totale de 1 071 chevaux.

t : ce coupé sportif incarne un peu l'élégance athlétique propre à Genesis. Doté d'un design épuré et musclé, il met en avant une esthétique aérodynamique et est équipé d'un moteur V6 Lambda II assisté électriquement, délivrant une puissance totale de 1 071 chevaux. Suzuki Jimny XC '18 : le Jimny, un véhicule tout-terrain compact mais puissant, est réputé pour ses capacités exceptionnelles en dehors des routes asphaltées. La version de 2018 réintroduit un design classique tout en améliorant la stabilité et le confort à haute vitesse.

La Genesis X Gran Berlinetta Vision Gran Turismo Concept. Une beauté.

Mais la mise à jour de Gran Turismo 7 ne se contente pas d'ajouter de nouvelles voitures. On y retrouve aussi de nouveaux Menus Café et Événements de Course. Une excellente nouvelle pour tout le monde.

Extra Menu N° 34 : Nissan Motorsports (niveau de collectionneur 46 et plus)

Extra Menu N° 35 : 'Dodge (niveau de collectionneur 32 et plus)

De plus, un nouvel événement de course, la Jimny Cup, est ajouté aux circuits mondiaux, ainsi que de nouvelles courses du Trophée Vision Gran Turismo pour deux circuits.

Mais ce n'est pas tout

Enfin, deux nouvelles fonctionnalités sont ajoutées aux Scapes : Service Area et Turn the Camera Vertically, permettant aux joueurs de personnaliser encore plus leurs expériences photographiques dans le jeu. Et pour la suite ? Gran Turismo 8 est bien en cours de développement, comme confirmé par Kazunori Yamauchi, le PDG de Polyphony Digital. Bien que peu de détails spécifiques aient été fournis, il a mentionné dans une interview qu'ils travaillent déjà sur le prochain jeu de la série. Il est probable que Gran Turismo 8 ne sortira pas avant plusieurs années, potentiellement vers la fin de la durée de vie de la PlayStation 5 ou même pour la PlayStation 6