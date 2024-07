Camarades pilotes, Gran Turismo 7 n’a pas fini de vous gâter. L’exclusivité PlayStation va prochainement recevoir une nouvelle mise à jour chargée en contenu.

C’est déjà une très bonne nouvelle, mais ce qui l’est encore plus c’est que tout sera gratuit. Composants pour vos bolides, nouvelles voitures, circuit inédit, GT7 met le paquet.

Une grosse mise à jour gratuite pour Gran Turismo 7

C’est lors du premier Round des World Series que Gran Turismo 7 a décidé de lever le voile sur sa prochaine grosse mise à jour, du moins en partie. Si l’on n'a pas les détails, on a tout de même les gros titres de ce qui arrivera dans quelques jours.

Une grosse mise à jour gratuite qui sera déployée le 25 juillet prochain et qui embarque à son bord 6 nouvelles voitures. De gros bolides que vous retrouverez en vitrine in-game et qui pourront faire chauffer la gomme sur le tout nouveau circuit, le Eiger Nordwand, déjà vu dans GT6.

À cela s'ajoutent de nouvelles jantes à retrouver au garage ainsi que des pneus Michelin, jusqu’ici absents.

On nous annonce également la compatibilité totale de l’IA surpuissante GT Sophy pour les circuits Nurburgring 24h et l’Autodrome Lago Maggiore - Full Track. Polyphony Digital nous tease également d’autres petites choses comme des changements majeurs dans la gestion de la physique visiblement, mais là nous n’avons aucun détail. Il faudra attendre les notes de patch complètes à venir prochainement.

Pour rappel, Gran Turismo 7 est dispo sur PS5 et PS4. La prochaine mise à jour sera quant à elle déployée le 25 juillet gratuitement sur les deux supports.

Source : Youtube