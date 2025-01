Sony et Polyphony Digital révèlent le contenu de la prochaine mise à jour de Gran Turismo 7. Entre voitures gratuites et contenus inédits, vous allez être gâtés.

2025 va démarrer sur les starting-blocks pour les joueurs de GT7. Tout au long de l’année précédente, Polyphony Digital a continuellement veillé au grain pour s’assurer que le suivi du jeu soit à la hauteur des attentes et force est d’admettre que le bilan a été plus que positif pour la communauté. Pas question de commencer cette nouvelle année sur un faux départ. La première mise à jour de Gran Turismo 7 de 2025 vient officiellement de se révéler au grand jour et elle proposera comme toujours une poignée de voitures gratuites.

Quatre nouvelles voitures gratuites pour les joueurs de Gran Turismo 7

Les mois défilent à toute vitesse, mais pas question pour Polyphony Digital de freiner la cadence. Le studio japonais n’a de cesse d’équilibrer l’expérience à un rythme assez régulier avec des mises à jour mensuelles plus ou moins importantes. Lors du petit teasing habituel de Kazunori Yamauchi, producteur de la série, avait laissé entrevoir que la mise à jour de janvier 2025 de Gran Turismo 7 en avait sous le capot. Ce seront donc bien quatre nouvelles voitures qui seront offertes à l’ensemble des joueurs dès ce 30 janvier aux alentours de 7h du matin, date à laquelle le patch sera déployé. Les pilotes en herbe pourront donc ajouter dans leur garage de nouveaux véhicules allant d'une sportive électrique très populaire à une voiture de formule originale :

La Gran Turismo F3500-A

L'Honda Civic Si Extra (EF) '87

La Hyundai IONIQ 5 N '24

La Toyota C-HR S '18

Quelles sont les nouveautés du patch 1.55 de GT7 ?

Comme toujours, ces véhicules gratuits s’accompagnent de quelques nouveaux contenus. La mise à jour 1.55 de Gran Turismo 7 ajoutera en outre un nouveau menu au café, le menu #43 consacré à la « Collection : Groupe C » et qui sera disponible pour les joueurs de niveau de collectionneur 47 ou plus. L’effet « Pilotage chromatique » sera également ajouté aux Scapes pour prendre des clichés toujours plus classes. Il faudra aussi compter sur de nouveaux événements dans la section Circuits Mondiaux, à savoir :

Sunday Cup (Kyoto Driving Park - Miyabi)

Défi japonaises FF 450 (Sardegna - Piste C)

Touring cars internationales 600 (Autódromo de Interlagos)

En parallèle, davantage de circuits vont devenir compatibles avec l’IA de course nouvelle génération Sophy. Les pilotes en herbe pourront ainsi aller se mesurer à elle et tester leur maîtrise de deux nouvelles pistes, à savoir Autódromo de Interlagos et Mount Panorama Circuit. Rendez-vous dans le menu « Course rapide » de Gran Turismo 7 pour mettre vos talents à l'épreuve.

Source : PlayStation