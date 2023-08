Sony et Polyphony Digital révèlent le contenu de la mise à jour 1.36 de Gran Turismo 7. Entre voitures gratuites et événements, vous allez être gâtés.

Gran Turismo 7 se prépare à accueillir une mise à jour importante. Comme beaucoup l'espèraient, Polyphony Digital a préparé un patch plus croustillant que d’habitude pour célébrer la sortie du film ce mois-ci. Le petit teasing de Kazunori Yamauchi, le créateur de la licence, laissait en tout cas entrevoir un peu plus de véhicules que ce à quoi nous avons été habitués. La prochaine mise à jour de GT7 se dévoile entièrement, avec un bien beau programme.

Cinq voitures gratuites arrivent dans Gran Turismo 7

La mise à jour 1.36 de Gran Turismo 7 sera disponible ce lundi, le 7 août à 9h00, heure française. Un patch quelque peu différent des autres puisqu’il célèbrera en grande pompe le lancement du film le 9 août. Cela commencera par une surprise de taille : il n’y aura non pas quatre mais cinq voitures gratuites grâce à cette mise à jour. La Nissan GT-R Nismo GT3 ‘18, telle que présentée dans le film, pourra alors être obtenue du 7 août au 28 septembre. Un panneau spécial apparaîtra en haut à droite de l’écran de la Carte du Monde. Il suffira alors de cliquer dessus pour obtenir le véhicule. De plus, une nouvelle livrée sera disponible en achetant ce véhicule auprès de Brand Central. En résumé, les cinq voitures disponibles de la mise à jour Gran Turismo 7 seront :

Nissan GT-R Nismo GT3 ‘18 dans sa version du film Gran Turismo. Elle sera disponible lors d’une campagne via un panneau spécial dans le jeu.

dans sa version du film Gran Turismo. Elle sera disponible lors d’une campagne via un panneau spécial dans le jeu. Chevrolet Corvette (C1) ‘58 : l’origine des voitures de sport Américaines, la première de sa génération

: l’origine des voitures de sport Américaines, la première de sa génération Maserati MC20 ‘20 : une supercar de maître à 8 vitesses pouvant accélérer de 0 à 100 km/h en moins de 2,9 secondes.

Toyota Ambulance Himedic ’21 : camion d'ambulance qui sera disponible auprès de Brand Central à partir de fin septembre. Il profitera néanmoins d’un anticipé déblocable via la Campagne Cadeaux aux Spectateurs World Series Showdown de GT7.

: camion d'ambulance qui sera disponible auprès de Brand Central à partir de fin septembre. Il profitera néanmoins d’un anticipé déblocable via la Campagne Cadeaux aux Spectateurs World Series Showdown de GT7. Toyota GR Corolla MORIZO Edition ‘22 : modèle deux passagers unique qui met en avant la beauté classique d’un simple moteur à combustion interne.

Des événements et de beaux cadeaux pour les World Series Showdown

Les World Series Showdown 2023 Amsterdam s'apprêtent également à battre leur plein les 11 et 12 août prochains. Gran Turismo 7 célèbre l’événement comme il se doit avec une campagne « Devinez les Vainqueurs ». Si vous parvenez à trouver les heureux gagnants, vous pourrez obtenir des crédits. Comptez 1 000 000 de crédits en devinant correctement et 2 000 000 de crédits pour ceux qui devineront correctement les gagnants des deux tournois. La campagne « Spectateurs » permettra quant à elle d’obtenir des Ticket de roulette à 6 étoiles [Moteur] et un accès anticipé à l' accès anticipé à la Toyota Ambulance Himedic en cliquant sur les deux bannières correspondantes. Les tickets pour ces récompenses seront distribués le lundi 14 août et le lundi 21 août.

Et comme si ce n’était pas suffisant, Polyphony Digital vous offre également la possibilité d'essayer avant sa sortie la Toyota Gazoo Racing GT Cup 2023. Pour ce faire, il suffira simplement de participer au championnat (dans toutes les rondes applicables) pour recevoir cette voiture gratuitement dès le 28 août. Elle sera ensuite disponible à l’achat auprès de Brand Central à partir de fin septembre.

Quelques nouveaux contenus avec la maj 1.36 de Gran Turismo 7

Le programme est déjà bien chargé, mais la mise à jour 1.36 de Gran Turismo 7 ajoutera évidemment quelques à-côtés habituels. A commencer par le nouveau Scapes « Fire Station » qui vous plonge en plein coeur d’une caserne de pompier, mais aussi trois nouveaux menus GT Café, à savoir :