Difficile de se rappeler du lancement polémique de Gran Turismo 7. A sa sortie, la simulation auto était sous le feu de vives critiques à cause des microtransactions et du grind nécessaire pour jouer sans sortir à nouveau la carte bleue. Cette époque est depuis longtemps révolue et désormais Polyphony Digital s'attèle à mettre son dernier jeu à jour tous les mois ou presque. Là où le studio japonais reprenait peu à peu sa routine d’antan axée autour de trois voitures gratuites, les développeurs vont se remontrer un peu plus généreux avec la mise à jour de juillet/août de GT7. Et surprise, un véhicule pas comme les autres sera de la partie.

Quatre voitures gratuites arrivent dans Gran Turismo 7

La sortie du film Gran Turismo se rapproche à grands pas. Sony s’attend certainement à voir les ventes de son jeu de voiture connaître un nouvel essor, quand la communauté de joueurs s’attend quant à elle une mise à jour plus généreuse qu’à l’accoutumée pour marquer le coup. Le petit teasing habituel se sera fait attendre, mais Kazunori Yamauchi, le créateur de la licence, s’est enfin fendu de son tweet mensuel dévoilant la silhouette des voitures gratuites qui arriveront avec la prochaine mise à jour. Pour marquer l’occasion, ce ne sera non pas un trio, mais un quatuor de véhicules qui sera déployé dans les prochains jours sur Gran Turismo 7.

Comme l’ont remarqué certains fans, ce sera une sélection éclectique qui devrait faire partie du prochain patch de Gran Turismo 7. Elle sera vraisemblablement composée de la Maserati MC20, la Chevrolet Corvette de 1958, et l'OVNI de ce quatuor : la Toyota Hiace, un véhicule ambulancier. La dernière voiture est quant à elle déjà connue. Il s’agit de la Toyota GR Corolla Morizo Edition, qui ne sera pas disponible dans le Brand Central immédiatement. A la place, le véhicule pourra être récupéré via le mode Sport dans le cadre de la Toyota Gazoo Racing GT Cup 2023. Quiconque participe au tournoi recevra gratuitement la voiture d’ici le 27 août.

Quand sortira le prochain patch de GT7 ?

La prochaine mise à jour de Gran Turismo 7 sera donc déployée dans la matinée du 7 août. Certains ont partagé leur surprise de ne pas avoir d'update en juillet, mais Kazunori Yamauchi avait par le passé expliqué que les patchs n’étaient pas mensuels et que leur contenu comme leur fréquence pouvaient varier d’un mois à l’autre. Ce qui semble acquis en revanche, c’est qu’il devrait également y avoir les petits à-côtés de d’habitude. On peut donc s’attendre à des Scapes inédits, des nouvelles pistes, menus Café GT et autres défis. La sortie du film étant imminente, il se peut en revanche que le studio nous réserve une ou deux petites surprises. Rendez-vous dans les jours qui suivent pour en avoir le cœur net.