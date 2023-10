Des difficultés majeures peuvent parfois transformer une expérience de jeu en véritable cauchemar, ce qui semble être le cas actuel avec le jeu de course Gran Turismo 7.

Récemment, des joueurs ont commencé à signaler de nombreux problèmes concernant la partie en ligne de Gran Turismo 7. En effet, la dernière mise à jour, datée du 28 septembre, semble avoir perturbé le jeu pour de nombreux utilisateurs. Comme on pouvait s'y attendre, cela a provoqué une vague de plaintes sur les forums.

Des bugs très gênants sur Gran Turismo 7

Par exemple, sur le forum Resetera, le sujet est inondé de messages de joueurs PS5. Un utilisateur explique que plus de la moitié des courses demeurent bloquées sur l'écran de chargement.

Vous avez le choix d'attendre que cela démarre ou d'être finalement renvoyé au menu d'accueil, ce qui peut prendre entre 10 minutes et parfois plus d'une heure. Vous pouvez aussi fermer le jeu, ce qui, malheureusement, impacte négativement votre note de pilote.

Non seulement le jeu est affecté par des bugs, mais en plus, si vous décidez de quitter, vos statistiques en pâtissent. Cela a, bien sûr, irrité l'ensemble de la communauté. Certains ont même reproché au studio Polyphony Digital son manque de communication sur le sujet, alimentant ainsi davantage de ressentiment et de frustration. Toutefois, l'équipe a récemment publié un message sur le site officiel, apportant une note plutôt rassurante.

Blocage du jeu : le studio réagit

Voici une liste des problèmes connus pour Gran Turismo 7 que le studio mentionne sur son site officiel :

En mode Sport, dans les Courses quotidiennes ou les Championnats : Le jeu peut se figer une fois le jumelage terminé. Une erreur d'application peut survenir sur l'écran de chargement avant un essai de qualification ou une course. Note : Nous enquêtons actuellement sur le problème et travaillons sur une correction.

Dans certains événements de course : L'application se bloque sur l'écran des récompenses et de l'évaluation, empêchant toute progression ultérieure.



Multijoueur

Dans le 'Lobby' : Des cas où 'Préparation' est affiché, mais l'hôte ne peut pas démarrer la course ont été signalés. Solution temporaire : faire sortir tous les membres de la salle et les faire réentrer permet de lancer la course. Des cas où terminer une course ne permet pas aux utilisateurs de progresser davantage ont été observés.

Dans une course en 'Écran partagé 2P' : Les paramètres d'assistance pour le Joueur 2 sont verrouillés. Note : correction prévue dans une mise à jour future (Le Joueur 1 utilisera les mêmes paramètres d'assistance que ceux définis dans [Paramètres] > [Paramètres d'assistance]).

D'autres problèmes dans le ‘Lobby’ : Des cas où les joueurs dans la même salle n'apparaissent pas dans la liste des membres ou pendant la course ont été identifiés. Dans ce cas, une erreur d'application se produit lorsque l'hôte démarre la course.



Information générale : Ces problèmes devraient être résolus lors d'une future mise à jour.

Pas d'inquiétude donc, le problème sera résolu prochainement. Le timing reste néanmoins mauvais, puisqu'il coïncide avec la fin de Gran Turismo Sport.