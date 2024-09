Une fois n'est pas coutume, Gran Turismo 7 va avoir le droit à une nouvelle mise à jour. Dans les prochains jours, le jeu de course automobile ultime pour beaucoup de joueurs recevra une mise à jour sur PS5 et PS4. On ne sait pas encore ce qui changera exactement, même si l'on se doute qu'il y aura plusieurs correctifs et quelques ajustements d'équilibrage ou encore des améliorations de l'interface. En revanche, la prochaine mise à jour ajoutera du contenu gratuit, dont trois nouvelles voitures

Gran Turismo 7 va recevoir du contenu gratuit

C'est une habitude à pratiquement chaque nouveauté : Kaz Yamauchi, producteur de Gran Turismo 7, se sert de ses réseaux sociaux pour faire du teasing. En général, il partage une première photo des nouveaux bolides plongés dans le pénombre. Des silhouettes qui sont rapidement identifiées par les fans, et honnêtement, c'est plutôt impressionnant. Avec la prochaine mise à jour à venir la semaine du 1er octobre, Gran Turismo 7 devrait donc ajouter au minimum trois nouveaux véhicules, et ce, totalement gratuitement.

Pour le moment, elles ne sont pas identifiées de manière officielle, mais si l'on en croit les joueurs experts dans les commentaires, il s'agirait du Toyota Hicae, de la Mitsubishi EVO VIII MR et de la MY24 facelifted GT-R. Pas d'hypercar survitaminée, mais trois nouvelles voitures font tout de même déjà des heureux, même le Toyota Hicae qui est pourtant loin d'être aussi séduisant que toutes les autres.

Une mise à jour gratuit bientôt déployée

Gran Turismo 7 sera donc mis à jour gratuitement d'ici quelques jours avec du nouveau contenu. Les notes de patch complètes devraient bientôt être partagées. On attend également des nouvelles du prochain patch PS5 Pro, une mise à jour là aussi très attendue, d'autant qu'on nous vend déjà pas mal de rêves avec la nouvelle console de Sony. Gran Turismo 7 fait en effet partie de la liste des jeux optimisés PS5 Pro dès le lancement de la machine et, d'après les premiers retours, ça lui fait un bien fou. On nous parle de ray tracing en pleine course, de 120 fps ou encore d'images en 8K absolument sublimes. Ultra prometteur donc.