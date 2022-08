Gotham Knights, qui sortira en avance de quelques jours, est au cœur d'une nouvelle vidéo de gameplay. De longs extraits qui se concentrent sur un affrontement mano à mano entre Nightwing et une méchante iconique de l'univers Batman.

À travers le dernier trailer de Gotham Knights, on a pu voir une galerie de vilains en action tels que Mr Freeze, Gueule d'Argile ou encore Harley Quinn. Aimant être dans la lumière, la petite amie du Joker s'expose dans une nouvelle vidéo où les coups pleuvent.

Gotham Knights dévoile un combat contre Harley Quinn

La psychopathe d'Harley Quinn fait l'objet d'une assez longue présentation, environ 7 minutes, IGN First. Dans celle-ci, Harley Quinn a le privilège d'avoir un tête-à-tête avec l'un de ses ennemis, Nightwing. Un des quatre membres de la Batfamily avec Batgirl, Red Hood et Robin.

Nightwing, à la poursuite de la jeune femme pour savoir ce qu'elle manigance, finit par la retrouver dans l'hôpital de Gotham City. Une rencontre préparée par miss Quinn depuis quelques temps déjà. S'ensuit une lutte principalement au corps à corps.

On est sur du classique avec des pièges lancés par Harley, des parades et des attaques évitables qu'avec l'esquive. Au milieu du combat, l'ancienne médecin du Joker lâche des sbires qu'elles semblent contrôler, avant que Nightwing ne mette un terme à cela. Le gameplay a peut être plus pêchu que lors des précédentes vidéos. Mais comme toujours, il faudra prendre en main le jeu pour juger au mieux.

La sortie de Gotham Knights a été avancée au 21 octobre 2022 sur PS5, Xbox Series X|S et PC.