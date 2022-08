Gotham Knights se montre à nouveau avec ce que les joueurs attendaient : du gameplay sans coupure. Il s'agit des 16 premières minutes qui suivent le prologue du titre encore gardé secret.

ENFIN une nouvelle de gameplay pour Gotham Knights

Warner Bros. Montréal est plus généreux qu'à l'accoutumée avec ce gameplay autour de Batgirl. Avant d'entamer votre enquête, vous aurez le choix du personnage jouable parmi Barbara Gordon, Robin, Red Hood et Nightwing. Après cela, on est clairement en terrain connu à plusieurs niveaux.

Batgirl part à la recherche d'informations cachées grâce à un module en réalité augmentée, ce qui lui permet d'afficher des traces à suivre pour remonter jusqu'à Kirk Langstrom (Man-Bat) ou à un mécanisme menant à une pièce cachée. Et puisque cette longue séquence fait office de tutoriel, on y apprend aussi les bases du parkour et surtout du combat avec des attaques légères, lourdes, une esquive et deux types de takedowns, un silencieux et un autre plus brutal qui pourra alerter les ennemis environnants. On remarquera que les adversaires semblent particulièrement passifs. Un problème du jeu ou du mode sélectionné par nos confrères d'IGN ?

Malgré l'abandon de la PS4 et de la Xbox One, la claque next-gen paraît absente mais il faudra juger à la sortie avec des extraits non compressés comme c'est le cas ici (merci YouTube !), même si ce ne sera pas le jour et la nuit pour autant.

Gotham Knights sera disponible le 25 octobre 2022 sur PS5, Xbox Series et PC.