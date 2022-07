Le remake de GoldenEye 007 est encore très mystérieux et il risque de le rester encore longtemps puisque d'après une nouvelle rumeur il est retardé à cause du conflit ukrainien.

Même si c'est dérisoire en comparaison des pertes humaines et tout ce qui touche directement au conflit, le jeu vidéo est aussi affecté par la Guerre en Ukraine. Et outre les studios ukrainiens qui rencontrent les soucis que l'on peut comprendre, cela affecte plus largement le coté politique. Comme c'est le cas avec GoldenEye 007 qui a un scénario bien particulier.

James Bond contre l'armée Rouge

Pour mémoire dans cet opus GoldenEye 007, James Bond combat des russes en pleine Guerre Froide. Forcément vu le contexte actuel cela va avoir du mal à passer. À tel point que Microsoft ne communique pas dessus de peur de froisser. C'est du moins ce qu'affirme Jeff Grubb, journaliste toujours bien renseigné :

GoldenEye est toujours dans les limbes à cause de la guerre

Eurogamer a contacté Microsoft pour plus de commentaires mais pour le moment la rumeur semble être bien fondée. Notons au passage que Jeff Grubb mentionne aussi dans son tweet le party game 1 contre 100, qui devrait faire son grand retour sur Xbox.

Beaucoup de joueurs avaient ainsi eu l'étincelle d'espoir de voir le jeu James Bond pointer le bout de son nez lors du Summer Game Fest. Ceci explique cela…

Que pensez-vous du remake de GoldenEye 007 ? Etes vous nostalgique de cet opus ? Curieux ? Dites nous dans les commentaires.