Petit message à l’attention des nostalgiques de Golden Sun et des RPG de l’ère de la Game Boy Advance. Ce prochain jeu est fait pour vous et il est créé par un studio français.

Ces dernières années, les remasters et remakes ont la côte. Microsoft, Sony, Nintendo comme les éditeurs n’hésitent pas à remettre au goût du jour certaines de leurs licences les plus iconiques. Il y a une que les amoureux de JRPG aimeraient revoir : Golden Sun. Leur souhait a été à moitié exaucé avec l’arrivée des deux épisodes cultissimes qui ont fait les beaux jours de la GBA dans le catalogue du Nintendo Switch Online. Celles et ceux à la recherche de nouveauté auront prochainement un jeu qui leur est tout destiné : Tako no Himitsu.

Pour les fans de Golden Sun et des JRPG de la GBA

Derrière cet hommage aux RPG de la Game Boy Advance, on retrouve un petit studio français basé à Grenoble. Suite spirituelle de leur premier jeu, Save Me Mr. Tako, ce projet plus ambitieux entend faire vibrer votre corde nostalgique avec sa jolie petite bouille et ses son atmosphère inspirée des productions d’antan. Il est naturellement question d’une aventure avec un grand A pour sauver le monde d’une menace oubliée qui resurgit. Plus de six personnages jouables sont prévus, chacun proposant une histoire et un regard différent sur cet univers. Et si on mentionnait Golden Sun ce n’est pas anodin. Motoi Sakuraba, compositeur de la licence iconique, signera certains des morceaux du jeu, tout comme Masanori Hikichi connu pour son travail sur Terranigma.

Ce jeu, il ne verra cependant le jour qu’avec votre aide. Le studio Deneos Games a lancé une campagne de financement sur Kickstarter pour soutenir le développement du jeu. En quelques heures seulement, ils ont déjà récolté 31 443€ sur les 50 000€ visés. Plusieurs contreparties sont disponibles, allant de l’édition physique classique avec des goodies, au collector en passant par une option pour avoir un PNJ à son image in-game. Les plus curieux peuvent d’ores et déjà essayer le jeu grâce à la démo d’1h30 maintenant disponible sur Steam. Cet hommage à Golden Sun et à la GBA devrait sortir dans le courant 2026 sur Nintendo Switch et PC.

Source : Deneos Games