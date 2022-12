L'hiver est bientôt là. C'est donc la période des soldes de fin d'année, et notamment des soldes d'hiver GOG. L'occasion aussi de récupérer un jeu gratuit pour fêter ça, comme très souvent avec la plateforme de jeux polonaise. Cette fois il s'agit de l'excellent Ghost of a Tale.

Lors de sa sortie en 2018, une bonne partie de la rédaction avait eu beaucoup d'amour pour le petit rongeur de Ghost of Tale qui se laisse désormais approcher gratuitement grâce à GOG.

Ghost of a Tale est un jeu d'action-RPG dans lequel vous incarnez Tilo, une souris et un ménestrel pris dans une aventure périlleuse. Le jeu se déroule dans un monde médiéval peuplé uniquement d'animaux, et met l'accent sur l'immersion et l'exploration. Il comporte des éléments de furtivité, des déguisements, des conversations avec des alliés et des ennemis, et des quêtes.

Vous pourrez explorer les secrets du donjon de Dwindling Heights et naviguer parmi ses dangers. Tilo n'est pas un grand combattant, aussi la discrétion et l'agilité seront-elles vos alliées face à des ennemis de deux fois votre taille. Parle aux personnages que tu rencontres et ne néglige aucune piste dans ta quête pour trouver Merra, ton véritable amour…..