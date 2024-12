Cela vient de leaker : la plateforme GOG lance son événement annuel des Soldes d’Hiver 2024. C’est une occasion en or pour les amateurs de jeux vidéo de profiter de remises exceptionnelles sur une large sélection de titres. Mais ce n’est pas tout : des cadeaux surprises viennent agrémenter cet événement incontournable.

Un jeu gratuit sur GOG

L’information provient du leaker bien connu billbil-kun, qui n’est plus à présenter et qui a toujours les bonnes infos. Les Soldes d’Hiver sur GOG sont réputées pour offrir des réductions significatives sur des jeux populaires, des classiques et des pépites méconnues. Bien que la liste complète des promotions ne soit pas encore dévoilée, les joueurs peuvent s’attendre à des offres attrayantes sur de nombreux genres. Mais l'info du jour c'est bel et bien les cadeaux, puisqu'on connait le premier d'entre eux.

En effet, pour marquer le début des Soldes, GOG offre gratuitement The Whispered World: Special Edition. Ce jeu d’aventure acclamé pour son univers poétique et son histoire émouvante sera disponible en téléchargement gratuit du 12 décembre au 15 décembre, jusqu’à 15h. Développé par Daedalic Entertainment, The Whispered World est une œuvre incontournable pour les fans de point-and-click et de récits immersifs. Cette édition spéciale inclut des améliorations graphiques, des commentaires des développeurs et une bande-son. Ne ratez pas cette opportunité de découvrir ou redécouvrir ce chef-d’œuvre.

Un bon point-and-click

Comme tout bon point-and-click, The Whispered World propose un gameplay basé sur l’exploration et la résolution d’énigmes. Les joueurs interagissent avec divers objets, personnages et éléments du décor pour avancer dans l’histoire. Les puzzles sont variés et bien équilibrés, offrant un défi stimulant sans être frustrant. La particularité réside dans l’utilisation de Spot, le compagnon de Sadwick. Grâce à ses transformations, il peut se glisser dans des endroits inaccessibles, déclencher des mécanismes ou encore aider à résoudre des énigmes complexes. Cette mécanique ajoute une touche d’originalité et enrichit l’expérience de jeu.

L’un des points forts de The Whispered World est sa bande-son, composée par le talentueux Tilo Alpermann. Les morceaux, à la fois mélodiques et atmosphériques, accompagnent parfaitement les émotions et les moments clés de l’aventure. Les doublages, disponibles en plusieurs langues, donnent vie aux personnages et renforcent leur profondeur. Dans l’édition spéciale, la bande-son a été remastérisée pour offrir une immersion encore plus complète. Bref, un jeu qu'il serait dommage de louper sur GOG.

Source : billbil-kun