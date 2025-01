Il vous reste encore un peu de temps pour récupérer ce jeu gratuit proposé par GOG et le garder à vie, profitez-en tant que l'offre est encore disponible !

C'est également aujourd'hui que se terminent les Soldes spéciales fêtes de fin d'année de GOG. Vous pouvez donc encore profiter pendant quelques heures de réductions jusqu'à -90% sur 6 500 jeux proposés par la plateforme sans DRM de CD Projekt RED. Outre ses jeux maison comme The Witcher 3, Cyberpunk 2077 et son extension à bon prix, il y a encore bien d'autres jeux qui valent le détour. Et cela s'étend au jeu gratuit qui nous intéresse.

Toutes les bonnes choses ont une fin, même sur GOG et son jeu gratuit

Comme l'Epic Games Store ou Steam, GOG s'est fendu d'un large dispositif pour gâter ses utilisateurs en cette période de fêtes de fin d'année. Si tout cela se termine dans les prochaines heures, vous avez encore un peu le temps d'en profiter. Tel est notamment le cas pour le dernier jeu gratuit proposé par la plateforme : Vambrace Cold Soul, un RPG développé par Devespresso Games, édité par Headup et sorti en 2019.

Comme son nom l'indique, ce jeu offert par GOG nous présente une histoire où le monde tel qu'il est connu est recouvert par un gel permanent. Cela a provoqué la résurrection des anciens habitants de la cité d'Icenaire en morts-vivants, et autres dangers terribles liés au froid. Nous incarnons Evelia Lyric, la seule humaine capable de retourner dans la cité et de mettre un terme à ce fléau. Elle y rencontrera des survivants pour l'aider dans sa frigorifiante tâche.

Le tout prend la forme d'une progression en 2D, qui n'est pas sans rappeler l'excellent Darkest Dungeon. Cela se ressent également dans la direction artistique, ainsi que dans la brutalité du monde qu'on explore et les combats. Le titre actuellement gratuit sur GOG ne manque en tout cas pas de contenu. En tout, comptez en effet sept chapitres, de nombreuses quêtes, des compagnons issus de cinq races différentes avec dix classes différentes à faire évoluer, système de craft poussé, et bien d'autres joyeusetés.

Cette offre de GOG sur Vambrace Cold Soul se terminera demain, le 3 janvier, à 16 heures. Pour le récupérer, rendez-vous sur la page dédiée au jeu, et cliquez sur « Ajouter à la bibliothèque » une fois connecté à votre compte.

