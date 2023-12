Noël, c'est fini, et maintenant, on entame les fêtes de fin d'année. Pour le portefeuille, la situation ne s'arrange pas vraiment. On commence à le sentir plus léger, et du coup, on est peut-être moins enclin à acheter des jeux. Si vous êtes dans ce cas, pas d'inquiétude, une certaine plateforme a pensé à vous. Il s'agit de GOG, la boutique de CD Projekt Red. Et surprise, le prochain jeu gratuit qu'il sera possible de récupérer dès aujourd'hui a leaké. Attention, ce n'est pas n'importe qui.

GOG s'apprête à accueillir un nouveau jeu gratuit

Actuellement, il est encore possible d'accéder, sans frais supplémentaires, à Lacuna, le dernier jeu gratuit en date du magasin. L'offre prendra fin plus tard dans la journée, à 15h pour être plus précis. Si vous avez du temps devant vous, n'hésitez pas à en profiter. D'autant plus qu'on a affaire à une aventure 2D dans un univers sci-fi noir tout en pixel art. C'est plaisant, et la narration à choix multiples ne devrait pas vous décevoir. Quoi qu'il en soit, un autre titre va venir prendre sa place, et vous n'aurez pas à débourser un seul centime. Il sera normalement disponible dans l'après-midi.

La star du jour sur GOG, c'est South of the Circle, un jeu indépendant développé par State of Play. Ce dernier est sorti le 3 août 2022, et il a fait son petit effet sur la communauté. C'est une aventure qui met avant tout l'accent sur une histoire touchante, prenante, avec des personnages attachants, tout ça sur fond de conflit politique. Vous allez devoir prendre des décisions compliquées, qui ne manqueront pas de vous faire ressentir de nombreuses émotions. Quant au postulat de départ, voilà ce qu'il faut retenir :

Vous incarnez Peter, un universitaire de Cambridge qui s'écrase dans l'Antarctique en pleine guerre froide. Alors qu'il cherche de l'aide, son passé se déroule devant lui, révélant comment les pressions du pouvoir et ses propres aspirations l'ont conduit à cette crise à laquelle il doit échapper. Une histoire d'amour entre lui et sa collègue Clara voit le jour, et Peter apprend le poids de toutes les choses qu'il a promises. Description disponible sur GOG

Une production acclamée par tous

Si vous n'êtes pas encore convaincu, sachez que South of the Circle est fort apprécié par les joueurs. Du moins, si on se fie à la moyenne sur Steam qui se situe à « Très positive » pour 792 évaluations. Ce n'est pas à prendre à la légère, et de toute manière, c'est bientôt gratuit sur GOG. Vous pouvez toujours le récupérer et lui donner une chance, puisque ça ne vous coûte strictement rien. Parmi les points forts qui reviennent le plus souvent sur la table, c'est la direction artistique du titre, et les thématiques matures abordées. Il ne tient plus qu'à vous de découvrir tout ça !