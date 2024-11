Les joueurs PC ne manquent pas d'occasions pour enrichir leur collection sans se ruiner. Entre les jeux offerts chaque semaine sur l’Epic Games Store, les titres proposés via Prime Gaming pour les abonnés, et les week-ends gratuits sur Steam, les opportunités sont nombreuses. Désormais, GOG rejoint également la danse avec ses propres offres, pour le plus grand plaisir des amateurs de bons plans.

GOG propose un beau jeu gratuit

Bonne nouvelle pour les amateurs de jeux de stratégie ! Jusqu’à la fin de la promotion, dans moins de trois jours (lundi 2 décembre 2024 à 15h00), Oaken est gratuit sur GOG. Ce jeu unique, mêlant roguelike, gestion de deck et combats tactiques, vous plonge dans un univers mystique. Si vous aimez les défis stratégiques et les atmosphères envoûtantes, ne passez pas à côté.

L’univers d’Oaken est aussi mystérieux que fascinant. Le jeu se déroule entre les branches du Grand Chêne, un lieu intemporel habité par des esprits guidés par une mélodie sacrée : le "Chant du Chêne". Mais tout bascule lorsque ce chant disparaît, déclenchant un conflit qui pourrait aussi bien sauver que détruire cet arbre légendaire.

Un joli petit jeu

Avec ses inspirations celtiques et tribales, le jeu offre une direction artistique soignée et une ambiance immersive. Chaque partie vous transporte dans un monde riche, entre aventure, exploration et combats. Le cœur du jeu repose sur des combats tactiques sur une grille hexagonale. Positionnement et rotation sont cruciaux pour prendre l’avantage. Oaken ajoute une dimension roguelike avec des niveaux générés aléatoirement et des événements surprenants, ce qui rend chaque partie unique.

Vous pouvez aussi personnaliser vos esprits et vos sorts pour construire une stratégie qui vous correspond. Avec ses différents modes de difficulté, le jeu s’adapte aussi bien aux novices qu’aux vétérans en quête de défis corsés. Bref, un jeu à ne pas louper.

Source : GOG