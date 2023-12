On approche bientôt du moment où on va pouvoir déballer les cadeaux sous le sapin. Autant dire que l'excitation est à son comble, mais il reste encore quelques jours à patienter. Pourtant, pour certaines plateformes, c'est Noël avant l'heure. On pense notamment à GOG, la boutique de CD Projekt, qui nous réserve une belle surprise. Il s'agit d'un jeu à récupérer gratuitement. L'offre finira bientôt par disparaître, alors on vous conseille d'en profiter dès maintenant.

Encore un jeu gratuit à obtenir sur GOG

De plus en plus de joueurs tournent leur regard vers GOG, et on peut comprendre pourquoi. Il y a souvent des jeux gratuits qui y sont proposés, et ce ne sont pas toujours des petites productions. Par exemple, en novembre dernier, il était possible de récupérer l'excellent Styx : Shards of Darkness. Aujourd'hui, on nous rapporte l'arrivée d'un nouveau titre, disponible sans frais supplémentaires. Vous ne le connaissez peut-être pas, mais sachez qu'il a une très bonne réputation.

La star du jour sur GOG, c'est Lost Ruins, sorti en 2021 et qui nous vient des fours d'ALTARI GAMES. Si vous aimez les jeux en 2D proposant des combats épiques avec une direction artistique sympathique, vous êtes à la bonne adresse. C'est donc un jeu de survie façon side-scrolling où on incarne une jeune fille amnésique. Cette dernière n'a pas eu de bol, puisqu'elle s'est réveillée dans un endroit mystérieux, et elle va devoir se sortir de là par tous les moyens possibles. Elle n'est pas sans défense, car elle possède un arsenal plutôt bien fourni pour repousser ses ennemis, comme des épées, des haches, de la magie, etc.

Lost Ruins est un jeu de survie 2D side-scrolling où vous incarnez une jeune fille amnésique qui s’éveille dans un endroit étrange et inconnu. Explorez un monde sombre et dangereux, combattez des monstres terrifiants et défiez d’impitoyables boss ! Description disponible sur GOG

Un jeu fort apprécié

On vous invite vraiment à y jeter un coup d'œil, d'autant plus que c'est gratuit. Sachez qu'en temps normal, il coûte 16,79€ (si on prend le prix sur Steam). L'offre prendra fin le 5 janvier prochain, alors il ne faut pas trop traîner. Sur la plateforme de Valve, on remarque que Lost Ruins est extrêmement apprécié par les joueurs. La moyenne parle d'elle-même : « Très positive » pour 3,875 évaluations. Voilà, c'est un argument qui devrait être plutôt convaincant. Sinon, il y a encore Legend of Keepers: Career of a Dungeon Manager qui est encore disponible sur GOG, et c'est pareil, pas besoin de débourser le moindre centime jusqu'au 5 janvier 2024.