Pour bien démarrer le mois de septembre, que diriez-vous de récupérer gratuitement un nouveau jeu sur GOG ? L'échoppe de CD Projekt (The Witcher, Cyberpunk 2077), qui fait la chasse aux méthodes anti-piratage, propose en effet de télécharger un soft inédit sans débourser un centime. Cependant, pour cette fois, il va falloir être extrêmement réactifs étant donné que la fin de l'offre est imminente.

Un nouveau jeu gratuit GOG qui va plaire à certains

Une nouvelle semaine, un nouveau jeu offert sur GOG ! La semaine dernière, les joueurs ont pu obtenir gratuitement Hero of the Kingdom II. Un RPG indé, sorti en 2015, qui demande d'aller au secours de la sœur du héros et de vaincre des pirates qui veulent détruire le village de pêcheurs où elle se trouve. Un titre dans lequel on peut justement apprendre à pêcher, chasser et à récolter des ressources utiles.

Pour le premier jeu gratuit GOG de septembre 2023, la boutique a opté pour King's Bounty : The Legend. Un tactical RPG développé par Katauri Interactive (Space Rangers) qui mêle tour par tour pour les combats, et temps réel pour tout ce qui est exploration. « Le joueur contrôle un héros dans un monde féerique de chevaliers sans peurs, de mages maléfiques, de rois sages et de belles princesses. Dirigeant leur personnage à travers ce monde, en l'explorant, en commandant des armées sur les champs de bataille et en accomplissant diverses quêtes, les joueurs peuvent y trouver de grandes récompenses ou bien subir de terribles défaites ».

Si l'on s'en remet aux retours Metacritic et Steam, c'est une bonne pioche encore pour GOG. Sur l'agrégateur de notes, il obtient en effet 79/100 des critiques, et 8,7/10 des joueurs. C'est aussi un petit carton, à son échelle, sur Steam puisque 90% des 2294 évaluations sont positives. Et 84% des 19 évaluations récentes le sont également. King's Bounty : The Legend est gratuit jusqu'à ce lundi 4 septembre à 15h00.

Crédits : IGN.

Des offres à ne pas manquer sur Steam et Epic Game Store

En plus de GOG, Steam met à disposition des joueurs et joueuses une version d'essai complète de Dead By Daylight. Mais comme pour King's Bounty : The Legend, l'offre se termine aujourd'hui, vers 19h00. Après ce week-end découverte qui a commencé le 31 août, il sera tout de même possible d'acheter DbD à 9,99€ au lieu de 19,99€. Pour ce prix, vous n'avez que le jeu principal, mais d'autres bundles sont aussi en promotion entre -45% et -53%.

Dead by Daylight: Ultimate Edition à 39,99€ au lieu de 79,97€

Bundle Resident Evil Dead By Daylight pour jouer avec Nemesis, Wesker, Leon, Jill, Ada, Rebevva et d'autres tueurs inédits. Une version disponible à 24,35€ à la place de 43,97€

Dead By Daylight Silent Hill à 28,63€ au lieu de 60,92€

Voilà pour Steam et GOG, mais le jeu gratuit de l'Epic Games Store est toujours là. Il s'agit du platformer / metroidvania Cave Story. Cette semaine, le jeudi 7 septembre à 17h00, il sera remplacé par Spelldrifter. Un soft qui mélange tactictal RPG et deck-building.