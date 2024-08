Alors que l'Epic Games Store va aujourd'hui opérer à sa traditionnelle rotation de jeux gratuits du jeu, GOG se fend donc d'une offre similaire sur PC, mais pour cette fois le conserver à vie. Attention toutefois, celle-ci ne sera disponible que jusqu'à demain à 16 heures. Profitez-en donc avec qu'elle ne disparaisse à nouveau dans les ombres.

Un nouvel excellent jeu gratuit à garder à vie sur GOG

GOG ne se fend pas aussi souvent d'offres de jeux gratuits sur PC comme des plateformes telles que Steam ou l'Epic Games Store. Mais il propose souvent d'excellents titres, avec l'avantage non négligeable de les conserver à vie, puisqu'ils ne dépendent pas d'un DRM ou de serveur pour être activé. En ce 8 août, la plateforme de CD Projekt RED nous propose donc d'obtenir gratuitement Intravenous, développé par Explosive Squat Games et édité par HypeTrain Digital.

Sorti en 2021, il s'agit d'un jeu d'infiltration rendant un vibrant hommage à des monuments des jeux rétro comme les premiers Metal Gear. Il propose également quelques atomes crochus avec Hotline Miami (ou plus récemment Anger Foot à la sauce FPS) grâce à un gameplay en vue du dessus pouvant prendre une tournure brutale. Si la discrétion est votre meilleure arme, il faudra parfois faire parler les armes. Et Intravenous le fait de manière particulièrement brutale. Le titre d'Explosive Squat Games permet donc de marier le meilleur de deux genres bien opposés, avec une belle touche rétro à découvrir donc gratuitement sur GOG.

Comment récupérer ce nouveau jeu gratuit sur la plateforme

Comme à son habitude, GOG se fend toutefois d'une offre flash. Vous n'avez en effet que jusqu'à demain, le 9 août, à 16 heures pour récupérer gratuitement ce jeu et le conserver à vie. Ne le manquez donc pas si la proposition vous semble séduisante. Vous pourrez d'ailleurs visionner le trailer ci-dessous pour avoir un meilleur aperçu du jeu. À noter que le titre a connu une très chaleureuse réception de la part des joueuses et joueurs, avec d'excellentes notes. De plus, une suite arrive très bientôt : le 15 août. Vous pouvez donc vous faire gratuitement la main sur ce premier opus, et voir si le jeu en vaut la chandelle pour enchaîner sur le second.

Pour récupérer Intravenous sur GOG, rappelons qu'il convient impérativement de disposer d'un compte sur celle-ci. Si tel est le cas, rendez-vous directement sur la page du jeu dans la boutique de la plateforme. De là, vous n'avez plus qu'à cliquer sur « Ajouter à ma bibliothèque », et le tour sera alors joué.

Source : GOG.com