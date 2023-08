La boutique de CD Projekt (The Witcher, Cyberpunk 2077) emboîte le pas de Steam et de l'Epic Games Store en révélant son nouveau jeu gratuit de la semaine.

Si le PC a bien un point fort, c'est la possibilité de se voir offrir gratuitement des jeux sans aucune autre contrepartie. Pas besoin de souscrire à un abonnement mensuel ou de payer quelque chose, il suffit de se rendre sur les différentes boutiques comme Steam, son concurrent Epic Games Store ou encore GOG. Une plateforme détenue par CD Projekt qui est fortement plébiscitée pour sa vision anti-DRM. Sur celle-ci, les méthodes anti-piratage, qui peuvent nuire aux utilisateurs qui achètent pourtant leurs titres, n'ont pas leur place.

Le nouveau jeu gratuit de GOG est là

Et voilà, le nouveau jeu gratuit GOG de la semaine est disponible. Après avoir offert Betrayer, Beholder 2 ou Ancient Enemy, un autre RPG est accessible à tous les utilisateurs de la boutique. Il s'agit du jeu de rôle Hero of the Kingdom II. Une production indépendante de Lonely Troops sortie en 2015.

« Laisse-toi porter vers les îles éloignées pour sauver ta sœur et vaincre les pirates. Enfin, ensemble avec ta sœur, vous avez trouvé refuge dans un petit village de pêcheurs. Mais bientôt, des nouvelles inquiétantes arrivent. La menace de pirates implacables jette son ombre sur tout le royaume. Ta chère sœur a été kidnappée loin dans un pays inconnu. Tu n'as qu'une possibilité, c'est d'organiser une expedition pour la sauver et tu dois être courageux. Tu iras jusqu'au bout du monde, tu aideras les gens, tu réaliseras des tâches, tu apprendras de nouvelles connaissances et découvrira des centaines de choses utiles ». Mais avant de retrouver cette fameuse sœur, il va falloir apprendre à pêcher, chasser ou récolter des ressources. Un long voyage qui nécessite de bien se préparer.

Hero of the Kingdom 2 est disponible gratuitement sur GOG (ici) mais pas indéfiniment. Il faut même être très réactifs puisque vous avez jusqu'au jeudi 31 août 2023 à 15h00, heure français, pour ajouter le jeu à votre compte GOG.

Les nouveaux titres offerts sur Steam et l'Epic Games Store

Une bonne pioche sur GOG ? Oui. Sans être évidemment un jeu indé absolument incontournable, Hero of the Kingdom II cumule plus de 1600 évaluations avec 94% d'avis positifs sur Steam. Autant dire qu'il a été apprécié par les joueurs et joueuses. Et en parlant de la boutique de Valve, deux nouveaux jeux gratuits sont encore disponibles pendant quelques heures.

Le premier d'entre eux, For the King, est un RPG stratégique avec des composantes de rogue-like d'après la description Steam. Il est jouable en solo ou en co-op locale ainsi qu'en ligne. « Le roi est mort, assassiné par une main inconnue. Le royaume de Fahrul, autrefois havre de paix, est désormais plongé dans le chaos. Laissée à elle-même et à court de ressources, la reine a lancé un appel désespéré aux citoyens pour qu'ils se soulèvent et l'aident à mettre un terme à cette vague de désastres. Bravez des éléments déchaînés, combattez des créatures maléfiques, voguez sur les mers et plongez au cœur du monde souterrain. Personne n'en est jamais revenu. Serez-vous l'élu qui viendra mettre un terme au chaos ? »

Le second jeu gratuit Steam, c'est l'exclusivité Xbox State of Decay 2. Un titre de survie où l'on doit repousser les attaques de zombies, en gérant tous les à côtés propres aux survivalistes. Et une nouvelle fois, ça peut s'apprécier seul ou jusqu'à 4, mais uniquement en réseau. De son côté l'Epic Games Store propose de télécharger gratuitement le STR Homeworld Deserts of Kharak. Une production indépendant qui a su séduire et qui est une préquelle aux très connus Homeworld 1 & 2.