En ce moment, le meilleur plan pour faire le plein de jeux gratuits, c'est l'Epic Games Store. Même si Noël est passé, la boutique a encore des titres à distribuer. Jusqu'à maintenant, les joueuses et joueurs se sont vu offrir Vampire Survivors, Ghostrunner 2, Dark and Darker ou encore Control. Toutes les plateformes de distribution ne peuvent pas forcément rivaliser, mais ce n'est pas pour cela que d'autres comme GOG vont se retenir de faire des cadeaux. La preuve avec ce nouveau jeu gratuit apprécié à garder.

Un nouveau jeu gratuit sur GOG, mais plus pour longtemps

Les soldes d'hiver sur GOG sont toujours actifs jusqu'au 2 janvier 2025. Au total, il y a 6500 offres avec des réductions parfois très importantes (-90%) sur des productions qui méritent votre attention. Il est impossible de tout lister, mais The Witcher 3, Cyberpunk 2077 et l'extension Phantom Liberty, Divinity Original Sin 2 et une montagne d'autres softs cassent leurs prix pendant encore quelques jours. Si vous avez encore un peu de temps avant la fin de cette promotion, vous allez en manquer pour récupérer le nouveau jeu gratuit GOG. On veut parler de The Dark Eye: Chains of Satinav qui est offert jusqu'à ce lundi 30 décembre 2024 à 15h00. Après cela, vous ne pourrez plus l'obtenir gratuitement.

Qu'est-ce que c'est ? Un point'n'click où l'on suit Géron et ses compagnons dans leur traversée d'un univers appelé L‘OEil Noir. « Découvrez des empires mystérieux emplis de magie et de sombres créatures. Affrontez de terribles dangers et empêchez le déclin de votre patrie ! ». Ce jeu téléchargeable gratuitement sur GOG vous demandera de résoudre un certain nombre d'énigmes « complexes » à plusieurs embranchements cependant, tout en profitant des superbes scènes dessinées à la main et d'une expérience de rôliste populaire. « The Dark Eye : Chains of Satinav vous plonge dans le monde d'Aventuria, où vous incarnerez le jeune Geron et serez pris dans un mystérieux complot qui menace d'anéantir le royaume d'Andergast. Un royaume sous-marin situé au nord-ouest d'Aventuria ».

Comment récupérer ce jeu gratuit GOG ? Il n'y a rien de plus simple. Vous pouvez cliquer sur le lien en bas de notre article, sous la vidéo, et vous serez redirigés vers le site officiel. De là, il suffit simplement de se connecter et de valider l'ajout du titre dans votre bibliothèque.

Source : site officiel GOG.