Comme Steam et l'Epic Games Store, GOG vous offre un nouveau jeu gratuit très bien accueilli par les joueuses et les joueurs. Mais il faut le réclamer rapidement !

Comme chaque semaine, il y a de multiples offres pour jouer complètement gratuitement. Il n'y a aucun frais caché, mais cependant, il faut systématiquement faire preuve de réactivité. Certains titres Steam ou Epic Games Store ne sont offerts que quelques heures ou quelques jours. Hormis ces deux plateformes, une autre régale aussi très régulièrement les utilisateurs, c'est GOG. Le service détenu par CD Projekt Red (The Witcher, Cyberpunk 2077) qui vous permet de récupérer un soft bien noté.

Derniers jours pour télécharger ce nouveau jeu gratuit GOG

Les jeux gratuits sur PC sont un peu une course contre la montre pour laquelle il vaut mieux ne pas louper le coche. Dans quelques jours, le nouveau jeu gratuit GOG sera indisponible. Même si, pour une fois, vous allez avoir un peu plus de temps pour l'obtenir. La plateforme propose en ce moment le hack'n'slash Book of Demons, développé et édité par le studio indépendant Thing Trunk, qui se démarque d'un Diablo 4 grâce à deux caractéristiques bien distinctes. D'une part, bien que ce soit un hack'n'slash, le jeu exige que vous construisiez votre deck de puissantes cartes de compétences qui devront être sélectionnées avec minutie. Il faudra en effet réajuster votre stratégie et donc vos cartes en fonction des ennemis.

Ensuite, ce jeu disponible gratuitement sur GOG s'écarte de son modèle en raison de la longueur de ses quêtes. Ici, rien n'est imposé, c'est à vous de décider grâce à un système maison. Ainsi, si vous n'avez par exemple que 5 minutes à consacrer à Book of Demons, vous pourrez tout de même terminer une quête. Une expérience à la carte parfaite pour le Steam Deck. Pour éviter que les joueuses et les joueurs ne se lassent, et surtout pour les surprendre, le titre de Thing Trunk utilise la génération procédurale pour ses niveaux.

Un beau cadeau de la part de GOG ? Sur Steam, les utilisateurs sont globalement emballés avec 91% d'avis positifs sur 8 110 évaluations. Ca semble être donc une découverte à faire, mais il faut se dépêcher ! Book of Demons peut être téléchargé gratuitement via GOG, et gardé à vie, uniquement jusqu'au 4 avril 2024. Après cela, il ne sera plus possible de l'obtenir, mais celles et ceux qui l'ont ajouté dans leur bibliothèque pourront le réinstaller autant de fois que souhaité. Book of Demons est le premier épisode de Return 2 Games qui s'inspire de l'âge d'or du jeu PC.