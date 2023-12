La plupart d'entre vous connaissent sans doute la musique, mais au cas où, on a une bonne nouvelle à vous annoncer. En effet, GOG, la boutique de CD Projekt, a encore un beau cadeau à vous faire. Une fois n'est pas coutume, il s'agit d'un jeu qu'il est possible de récupérer gratuitement. Une offre plutôt alléchante, surtout en cette période des fêtes de Noël. Néanmoins, on préfère vous avertir, il ne va pas falloir traîner.

GOG vous propose d'obtenir un nouveau jeu gratuit

Si vous n'avez jamais fait un tour sur la plateforme, on vous conseille de rectifier le tir dès maintenant. Obtenir des jeux sans débourser le moindre centime, ça n'arrive pas tous les jours. Et non, ce n'est pas pour récupérer à chaque fois des titres qui valent normalement 2€. Par exemple, en novembre dernier, il était possible de récupérer Styx : Shards of Darkness. On ne parle pas de n'importe qui, et ça doit vous donner une idée de l'ampleur de l'offre de GOG. Mais alors, qui est au menu du jour ?

Cette fois, on accueille sur GOG Legend of Keepers: Career of a Dungeon Manager, sorti en 2021. Il nous vient des fours de Goblinz Studio, et il propose une aventure assez particulière. Pour cause, vous n'allez pas incarner une troupe de héros qui va prendre d'assaut un donjon. Votre rôle sera tout l'inverse, puisque vous êtes Maître de Donjon. Au niveau du gameplay, ça se traduit par un mix entre roguelite et dungeon management, avec des phases de gestion plutôt poussées.

Vous pourrez alors regarder mourir les héros ! Il s'agit d'un dungeon crawler inversé : les héros avancent dans votre donjon et déclenchent vos pièges. Lorsqu'un groupe d'aventuriers rencontre un de vos groupes de monstres, un combat au tour par tour sera lancé !

On a piqué votre curiosité ? Alors ne perdez pas de temps. Le jeu est disponible gratuitement sur GOG jusqu'au 5 janvier 2024. Du moins, c'est ce qui est affiché sur la page dédiée du titre. Lorsqu'on clique dessus, et qu'on est redirigé vers la promotion, il y a un compte-à-rebours. A l'heure où on écrit ces lignes, ce dernier indique qu'il reste environ 54 heures pour l'obtenir, sans frais supplémentaires. Dans le doute, dépêchez-vous.

Un autre jeu gratuit très apprécié

Si ce n'est pas à votre goût, sachez qu'un autre jeu vient tout juste de faire son entrée dans le catalogue des jeux gratuits GOG. Son nom, Devil's Kiss, la préquelle de Lair of the Clockwork God. C'est un visual novel où on incarne Dan et Ben, deux étudiants qui vont avoir une scolarité fort atypique à coups de démons et de conspirations. Le jeu est apprécié sur Steam, avec une moyenne « Positive » sur 36 avis. C'est un mélange ingénieux entre Point & Click, humour et énigmes, d'où le fait qu'il ait eu de bons retours. Voici un petit résumé de ce qui vous attend :