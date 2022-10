De temps à autres, des joueurs font des découvertes surprenantes lorsqu’ils se replongent dans leurs jeux préférés. Nombreux sont ces petits détails qui n’ont l’air de rien, mais qui mis bout à bout font tout le sel d’une œuvre. Aujourd’hui, un fan a fait une trouvaille intéressante sur God of War (2018).

Une nouvelle découverte dans God of War

En attendant l’arrivée de God of War Ragnarok ce 9 novembre 2022, plusieurs joueurs se préparent en retournant sur les premières aventures de Kratos et Atreus. Des péripéties rythmées par des combats de boss mémorables et épiques, comme celui contre le dragon Hraezlyr. A l’instar de nombreux ennemis qui croiseront le chemin du pourfendeur de Dieux, la créature sera laissée pour morte et le duo poursuivra sa route. Ce que vous avez sans doute loupé, c’est que si vous revenez sur les lieux de son trépas, son corps se décompose à mesure de votre progression.

On peut par exemple découvrir le cadavre du défunt dragon vers la fin de God of War. Non seulement sa tête semble encore plus fracassée qu’elle ne l’était, mais il semblerait même qu’un voyageur soit venu lui voler le reste de ses dents. Un détail intéressant, puisque c’est un matériau très prisé, surtout auprès des nains artisans. Qui sait ? C’est peut-être indice sur certains pans de l’histoire de God of War Ragnarok ? Cette découverte partagée sur Reddit n’a en tout cas pas manqué de surprendre la communauté qui semble friande de ce genre de petits détails.