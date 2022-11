Le directeur créatif de God of War Ragnarok, Cory Barlog et Eric Williams, le réalisateur, ont été interviewés par le LA Times qui a voulu soutirer des informations aux développeurs sur l'avenir de leur studio.

Un nouveau God of War ou tout autre chose ?

Dans l'article du Los Angeles Times, on apprend que Cory Barlog est actuellement au travail sur « beaucoup de choses différentes ». Une information pas si nouvelle en réalité et malheureusement, il n'a pas lâché le morceau lors de cette interview. En revanche, SIE Santa Monica a déjà avoué être sur un jeu non annoncé qui pourrait être en développement depuis plus de deux ans.

D'après les offres d'emploi, le titre resterait dans le genre de l'action-RPG dans un univers fantasy. Une nouvelle franchise qui serait dirigée par Cory Barlog, le directeur de God of War (2018). Beaucoup de personnes ont spéculé sur le fait que le créateur pourrait aussi plutôt s'orienter vers le style SF, mais jusqu'à maintenant, il n'y a pas eu de preuves tangibles.

Et un nouveau jeu God of War ? Vu le démarrage en trombe de Ragnarok et le succès de cette formule, il est peu probable que Santa Monica Studio jette l'éponge. Et d'ailleurs, ça ne dérangerait pas Eric Williams, directeur du dernier épisode, qui n'aurait aucun mal à poursuivre son œuvre sur la licence.

Je me souviens avoir parlé avec quelqu'un d'une société de jeux vidéo qui essayait de me faire partir. Il m'a dit « Tu veux être connu comme le gars de God of War pour le reste de ta vie ? Et j'ai alors répondu, c'était ça votre grand argument pour me dissuader ? Parce que oui, c'est ce que je veux en quelque sorte ».

Dans les années à venir, SIE Santa Monica pourrait donc alterner entre leur nouvelle IP, GOW et qui sait, encore d'autres choses.