Si PlayStation a su se démarquer de sa concurrence directe, c'est notamment grâce à la force de ses exclusivités. Certes, la PS5 a surtout fait la part belle aux exclu third-party ces derniers temps, mais les PlayStation Studios sont en cuisine pour nous concocter des jeux maison, comme ils savent le faire. Or, parmi les productions qu'on attend d'eux, on guette particulièrement ce qui se prépare du côté de Santa Monica Studio, les créateurs de God of War. Et il se trouve qu'il y a du nouveau par chez eux, ça promet d'être intéressant.

Santa Monica Studio prépare l'après-God of War Ragnarok

Parmi les PS Studio, Santa Monica fait presque figure d'exception. Bien qu'il contribue au développement de nombreux titres pour d'autres studios, il vit pour sa part avec une seule et même licence depuis l'ère de la PS2 (à l'exception du jeu Kinetica sorti en 2001). Tout de suite devenu une valeur-sûre pour les joueurs chez PlayStation, tout le monde guette donc avec attention ce qui se prépare au sein du studio, dans l'espoir qu'un nouveau God of War voit le jour, et cela pourrait bien être en train de se présager.

De fait, Santa Monica Studio lance une nouvelle campagne de recrutement pour un « projet encore non-annoncé ». Or, compte tenu de la diversité des postes proposés, on comprend tout de suite que quelque chose de grande envergure se prépare. Pour renforcer les équipes, le studio est à la recherche aussi bien de profils techniques que de concepteurs de jeux, d'artistes et de producteurs.

Les annonces restent abstraites quant au jeu préparé. Tout ce qu'on peut constater, c'est que c'est évidemment un nouveau AAA qui s'annonce pour PlayStation. On notera aussi qu'un système de combat sera au rendez-vous. Enfin, la PS5 est mentionnée, ce qui laisse entendre que le titre est bien prévu pour l'actuelle génération de consoles.

Quelle est la prochaine exclusivité PS5 qui se prépare ?

Une telle campagne éveille forcément les spéculations, nombreuses déjà sous le post de Santa Monica Studio. Évidement, tout le monde se questionne sur la nature du projet concerné. On peut lire de-ci de-là l'envie de voir émerger une nouvelle licence. Cela fait écho aux rumeurs à propos d'un possible jeu de science-fiction depuis quelques temps.

Cela dit, on peut évidemment s'attendre aussi à un nouveau God of War. Après Ragnarök - que nous retrouverons prochainement sur PC -, le cycle nordique s'achève pour Kratos. Une nouvelle histoire est donc à créer. D'autant que Sony Interactive Entertainment lançait dernièrement un casting à Los Angeles pour un nouveau jeu inconnu. Il recherchait des profils égyptiens et issus du Moyen Orient, ce qui pourrait coïncider avec le projet d'un éventuel God of War dans l'Egypte antique.

Capture d'écran en date du 26 juin 2024. © Actors Access.

Notons également que, si une partie des fans se questionne sur la nouvelle mythologie que la licence pourrait aborder, une autre espère un jeu centré sur Atreus. Reste enfin la rumeur d'un God of War Remake, mais celle-ci avançait une annonce prochaine, ce qui ne coïnciderait pas avec un tel recrutement.