Après l'excellent reboot de God of War et Ragnarok, marquant la fin des aventures de Kratos dans la mythologie nordique, tout portait à croire que Santa Monica voulait passer à autre chose. Mais il semblerait finalement que le studio réputé travaille finalement simultanément sur deux nouveaux jeux, dont une suite consacrée au Dieu de la Guerre.

Une nouvelle aventure God of War en cours d'écriture ?

Lorsque Cory Barlog, directeur du magistral reboot de God of War sorti en 2018, avait annoncé son retour à la tête d'un projet chez Santa Monica (mais aussi l'excellent Bear McCreary à la musique), les fans priaient les dieux de toutes les mythologies qu'il s'agisse d'une suite. Il a toutefois été confirmé plus tard qu'il était question d'une toute nouvelle licence, avec cette fois un RPG de science-fiction. L'espoir renaît toutefois pour les fans de Kratos, alors que de nouveaux postes s'ouvrent au sein du talentueux studio.

Celui-ci recrute en effet un « designer de combats héroïques senior ». Ce poste à pourvoir demande de l'expérience dans des « RPG d'action au corps-à-corps à la troisième personne ». Pour rajouter de l'eau au moulin God of War, l'offre dit préférer des candidats « familiarisés avec les choix de design des combats, les systèmes, les mécaniques et les ennemis de God of War Ragnarok ». Le doute semble donc maintenant peu permis quant au développement d'une suite. Reste maintenant à voir dans quelle mythologie, la saga nordique étant désormais bel et bien terminée.

Pas de repos de sitôt pour Kratos et Atreus

Pour rappel, Santa Monica recrute également pour sa nouvelle licence. Mais les offres la concernant demandent des qualifications radicalement différentes. Il semblerait donc que le studio ait du pain sur la planche à l'avenir, car travaillant visiblement sur ces deux fronts simultanément. On surveille donc d'un côté le nouveau RPG science-fiction que Cory Barlog nous prépare, et de l'autre ce qui attend Kratos et Atreus, dans un futur plus ou moins proche, avec beaucoup d'intérêt. D'ici là, rappelons que le portage PC de God of War Ragnarok arrivera le 19 septembre. L'occasion pour l'exclusivité PS5 de nous asséner une claque paternelle et graphique plus forte encore.

Kratos et Atreus semblent avoir une autre saga épique à nous faire vivre. © Sony/Santa Monica

Source : Santa Monica Studio