Désormais incontournable, la licence God of War a encore de beaux jours devant elle. Kratos pourrait d'ailleurs revenir bien plus tôt que prévu avec une surprise de taille...

Depuis son retour en 2018, God of War s'est imposé comme une licence absolument incontournable de PlayStation. Le succès de Ragnarok n'est plus à démontrer, et le récent regain de popularité suite à la parution du gros DLC gratuit qu'est Valhalla ne fait que confirmer la tendance. Kratos a de nombreux fans, et la retraite n'est clairement pas pour tout de suite. D'ailleurs, le bougre pourrait bien nous faire revivre ses premiers tête-à-tête avec les dieux, si l'on en croit de récents bruits de couloirs.

God of War bientôt de retour sur PS5 ?

Avant de s'attaquer à Odin et toute sa famille, Kratos s'est d'abord frotté à l'Olympe tout entier dans plusieurs épisodes plus ou moins réussis (oui, Kratos n'a pas eu que des bons jours, même si globalement, les jeux sont bons). Mais ici, il est visiblement question de sa trilogie principale, celle qui nous relate les événements qui conduiront au reboot de 2018. D'après de récentes rumeurs, les trois jeux principaux de la franchise pourraient revenir prochainement sur PS5. Remake, remasters collection… on ne sait pas vraiment. Mais il y a de quoi saliver. On prendra toutefois des pincettes, puisque l'info nous vient de Nick Baker via Xbox Era. Si ce dernier remue bien souvent une part de vérité, il tape aussi souvent à côté, surtout lorsqu'il s'agit de Sony.

Quoi qu'il en soit, il ne serait pas vraiment déconnant de voir revenir l'intégralité des aventures de Kratos en versions dépoussiérées sur PS5. God of War jouit désormais d'une aura bien plus intense qu'auparavant. Depuis le reboot de 2018, le jeu s'est même ouvert à un plus large public sans vraiment rejeter ce qu'il était avant. Beaucoup de joueurs/joueuses ont ainsi commencé la franchise avec le reboot et n'ont jamais mis la main sur les épisodes passés. Et il faut dire que les premiers jeux accusent sérieusement leur âge, mine de rien. Le premier jeu date de 2005, le second de 2007, et God of War 3 de 2010 (une version remastérisée sur PS4 est sortie quelques années après). Pas tout jeune, donc.