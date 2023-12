Les fans réclament à corps et à cri un remake de la trilogie originale de God of War. Les indices à ce sujet se multiplient avec une nouvelle information.

Une rumeur suscite l'intérêt dans la communauté des joueurs : un remake de la trilogie originale de God of War serait en développement pour la PS5. Cette information, bien que reçue initialement avec scepticisme en raison de sa source, commence à gagner en crédibilité, rappelant le cas des rapports sur le DLC God of War Ragnarok: Valhalla, qui se sont révélés exacts malgré les démentis initiaux de Santa Monica Studio. Que sait t-on de ça plus plusieurs jours après ? Comme toujours, ce qui va suivre est à prendre avec des pincettes. Et rien n'a été officialisé à ce niveau, il faut donc rester prudent.

La rumeur God of War prend de l'ampleur

Un utilisateur de Reddit a signalé que le YouTuber GameBreakerGod, lors d'un stream en direct sur le DLC Valhalla, a organisé une session de questions-réponses avec deux développeurs de Santa Monica Studio. Lorsqu'on lui a demandé pourquoi il n'avait pas interrogé les développeurs sur le remake présumé, GameBreakerGod a indiqué que Santa Monica Studio n'avait pas autorisé ces questions...

Ce refus a été interprété par certains fans comme un indice que la trilogie God of War pourrait bien être en préparation pour la PS5. Cependant, il est aussi possible que Santa Monica Studio ait simplement choisi de ne pas répondre à des questions ne concernant pas le sujet principal de la vidéo, à savoir le DLC Valhalla.

Double ration d'espoir

Dans le même temps, l'acteur actuel de Kratos, Chris Judge, a révélé avoir été sollicité pour reproduire la voix de Terrence Carson, l'ancien acteur vocal de Kratos, ce qu'il a refusé de faire. Judge a ensuite précisé que cette demande n'émanait pas de Santa Monica Studio... Ces divers éléments contribuent à alimenter les spéculations autour d'un possible remake de la trilogie originale de God of War pour la PS5. Pour l'instant, aucune confirmation officielle n'a été donnée par Santa Monica Studio ou Sony Interactive Entertainment. Mais naturellement, l'espoir est immense pour les fans, surtout quand on connaît l'amour des joueurs pour la série.

Il est indéniable que les premiers jeux de la série GoW montrent des signes de vieillissement. Le premier opus a été lancé en 2005, suivi par le deuxième en 2007, et God of War 3 est apparu en 2010, avec une version remasterisée qui a vu le jour sur PS4 quelques années plus tard. Ces titres ne sont donc pas récents et leur âge commence à se faire ressentir.