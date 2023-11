Une fois n'est pas coutume, le planning des prochains jeux PS5 est plus flou, mais de nombreux projets sont toujours en développement comme Marvel's Wolverine chez Insomniac Games. On ne va pas tous les énumérer, mais plutôt s'intéresser à SIE Santa Monica Studio. Les californiens réputés pour la franchise mythique God of War. Mais maintenant que GOW Ragnarok est sorti, quelle est la suite pour les équipes ? Kratos sera t-il de retour ? Les rumeurs vont bon train et il y en a deux à vrai dire.

Une nouvelle recrue pour la licence God of War et bien plus

Premièrement, des bruits de couloir insistants prétendent que Cory Barlog, le réalisateur de God of War 2 (2005) et du reboot de 2018, serait sur une nouvelle licence PlayStation 5. Un jeu inédit qui pourrait avoir pour thème principal la science-fiction. Alanah Pearce, une ancienne youtubeuse reconvertie en scénariste, a fait visiblement une bourde lors d'une discussion en toute décontraction avec Mike Bithell. Le développeur de Thomas Was Alone, John Wick Hex... « Mike Bithell : [...] une franchise de science-fiction non annoncée que j'écris en ce moment; Alanah : idem, hehe ».

Après God of War Ragnarok, direction l'espace ? C'est possible. Cory Barlog avait fait part son envie de créer une licence de A à Z, d'où peut-être son éloignement de Ragnarok. Deuxièmement, un DLC God of War serait également dans les tuyaux et serait finalisé à plus de 60%. Il pourrait sortir en 2024 et être annoncé aux Game Awards 2023. Un contenu additionnel qui pourrait même être un jeu stand alone à l'instar de Marvel's Spider-Man Miles Morales ou Uncharted The Lost Legacy.

On verra bien si tout cela est vrai, mais pour patienter, une annonce officielle est tombée. Bonnie Jean Mah, ancienne directrice narrative sur la saga Gears of War, a atterri chez Santa Monica Studio. « Ok, c'est parti ! Je suis hyper heureuse de vous annoncer que j'ai rejoint SMS en tant que directrice narrative. Je suis ravie de travailler avec eux. Let's goooo ! ». Elle n'en dira pas plus, mais son expérience devrait autant profiter à God of War qu'à la nouvelle licence du studio. On se donne donc rendez-vous aux Game Awards 2023, en croisant les doigts pour avoir du neuf.