Santa Monica Studio a déployé une nouvelle mise à jour de God of War Ragnarok qui corrige de nombreux problèmes liés au New Game Plus notamment. Voici ce qui change.

Presque six mois après sa sortie, God of War Ragnarok a enfin reçu son mode New Game Plus tant attendu par la communauté. Un nouveau mode qui s’est accompagné de quelques nouveautés comme des fonctionnalités et équipements inédits, mais qui s’accompagne de quelques bugs supplémentaires. Santa Monica Studio continue de faire le ménage avec un patch corrigeant certains des problèmes remontés par les joueurs.

Une nouvelle mise à jour pour God of War Ragnarok

God of War Ragnarok continue de s’améliorer. Depuis le lancement du jeu en novembre 2022, Santa Monica Studio a assuré le suivi de son exclusivité PlayStation à coups de mises à jour. Des updates apportant parfois de nouvelles fonctionnalités, des équilibrages ou même des modes inédits. Celui considéré comme l’un des meilleurs jeux PS5 a par exemple reçu l’inévitable mais tout autant apprécié mode photo et plus récemment le New Game Plus. Les joueurs peuvent désormais retourner dans les neuf royaumes en conservant une grande partie de leur inventaire et de leurs compétences tout en disposant de quelques ajouts qui viennent pimenter l’expérience à l’instar de boss plus féroces, d’enchantements inédits ou de l'augmentation du niveau maximum.

Comme souvent avec les productions de cette ampleur, ces nouveautés ont apporté quelques soucis supplémentaires au jeu. Santa Monica Studio s’est montré particulièrement réactif et poursuit sur sa lancée en déployant le lundi 24 avril au soir une nouvelle mise à jour de God of War Ragnarok. Un patch 4.02 corrigeant notamment un problème lié aux trophées et des bugs liés aux équipements et aux quêtes. Notez que cette nouvelle mise à jour ne corrige pas encore le problème où les joueurs ayant importés une sauvegarde New Game+ de la PS4 à la PS5 sont constamment renvoyés dans le menu principal lorsqu’ils essaient de charger une sauvegarde manuelle. Santa Monica recommande de jouer jusqu’à ce qu’une sauvegarde automatique soit faite, puis d’enregistrer sa partie manuellement à ce moment là dans un nouvel emplacement.

Patch notes de la version 4.02 de God of War Ragnarok

Audio

Correction d'un problème où la musique de la quête finale était jouée lorsque le joueur chargeait sa partie à partir du menu principal ou du redémarrait le point de contrôle à Midgard pendant le post-game du New Game+.

Résolution d'un souci où les lignes de dialogue étaient passées après une cinématique lors de l'acquisition de la quête de l'Orbe mystérieux dans le New Game Plus.

Combat

Correction d'un cas rare où l'application plantait en parcourant le menu de l'arène d'entraînement et en sélectionnant Ingrid comme compagnon.

Résolution d'un problème où Kratos pouvait passer à des move-sets d'armes en mode Rage Spartiate.

Correction d'un cas rare où Gná pouvait déclencher son attaque trop tôt après ses Éclats d’aile, ce qui entraînait une mort inévitable du joueur en difficulté Donnez-moi du God of War.

Résolution d'un problème où le redémarrage à partir d'un point de contrôle avant la cinématique menant au combat contre le boss Björn faisait disparaître le compteur de rage de Kratos et ne permettait pas au joueur de changer la rage qu'il avait équipée.

Équipement

Correction d'un cas où le bouclier de Kratos disparaissait visuellement si le joueur améliorait le bouclier actuellement équipé au niveau 9.1 (ou plus), mais n'équipait pas la version améliorée via l'invite de commande.

Résolution d’un bug où les ressources du jeu de base n'étaient pas disponibles à l'achat/vente dans la boutique après la mise à jour du patch 04.00.

Correction d'un cas où les Pommeaux de la flamme originelle disparaissaient du menu des armes des Lames du Chaos lorsqu'elles passaient du niveau 8 au niveau 9.

Résolution d'un problème où le joueur ne recevait pas de pièce dorée lors de l'amélioration d'un bouclier au niveau 9.1. Les pièces dorées non reçues à cause de ce bug seront accordées rétroactivement via le coffre des objets perdus.

Correction d'un cas où le joueur ne recevait pas de pièce dorée lors de l'amélioration de la Hache du Léviathan, des Lames du Chaos ou de la lance Draupnir au niveau 9.1, à moins que son accessoire équipé n'ait été amélioré au préalable. Les pièces dorées non reçues à cause de ce bug seront accordées rétroactivement via le coffre des objets perdus.

Résolution d'un problème où la quantité de ressources d'artisanat Cendres divines dans la boutique n'était pas cohérente avec la quantité nécessaire en jeu pour améliorer l'armure.

Correction d'un cas où le butin du traîneau laissait échapper une ressource du NG+ pendant la progression du jeu de base après la mise à jour du patch 04.00.

Résolution d'un bug où l'équipement de l'édition numérique deluxe de God of War Ragnarok ne pouvait pas être mis à jour au-delà du niveau 9 au cours de la progression du New Game+.

Correction d'un cas où la recette du « Soldier's Sauroter » était absente de la boutique du New Game Plus, ce qui empêchait le joueur d'améliorer le composant.

Résolution d'un bug où des composants d'armes manquaient dans la boutique et/ou le coffre d'objets perdus, mais étaient affichés comme étant disponibles.

Correction d'un cas où plusieurs enchantements n'étaient pas octroyés dans les Coffre des Nornes. Les enchantements non reçus à cause de ce bug seront rétroactivement accordés via le coffre d'objets perdus.



Monde

Correction d'un cas où le Camp de Gná devenait disponible après que le joueur ait terminé les épreuves de Muspelheim, ce qui bloquait le joueur.

UI/UX

Résolution d'un bug où l'apparence d'une arme ne pouvait pas être modifiée pour une arme de niveau 9.1 jusqu'à ce que le joueur passe à la variante 9.2 ou supérieure.

Correction d'une ligne manquante dans les crédits.

Trophées

Correction d’un problème où le joueur ne pouvait pas gagner le trophée Lustrage quand il améliorait une armure de niveau 9 dans le New Game Plus.

