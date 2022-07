God of War Ragnarök, qui arrive en 2022 sur PS5 et PS4, se fait attendre mais le jeu devrait en valoir la chandelle. D'après ce que Jason Schreier a entendu, ça s'annonce grandiose. Au moins autant que le précédent volet.

Cory Barlog l'a répété, le Ragnarök arrive et le prochain God of War n'est pas repoussé. Le calendrier a seulement été un peu bousculé du côté de Sony apparemment et il faut faire avec. Mais le journaliste Jason Schreier a eu des échos et God of War Ragnarök s'annonce « énorme ».

God of War Ragnarök va t-il mettre tout le monde d'accord ?

Avant que Cory Barlog et Santa Monica Studio ne recadrent les toxiques qui harcelaient les développeurs pour une date de sortie, Jason Schreier a fait jouer ses relations pour en savoir plus. Le buzz interne autour du jeu lui rappelle celui du précédent opus de 2018. Un volet qui avait cumulé les 10/10 et les 20/20.

Après avoir discuté avec d'autres personnes hier, je peux clairement affirmer qu'une annonce de la date de sortie / concernant les précommandes était prévue pour hier. Ça a été retardé la semaine dernière. Je ne sais pas pourquoi. (Spéculation : en raison de l'invalidation de l'arrêt Roe v Wade qui garantissait le droit à l'avortement). PlayStation a tellement essayé de préserver le secret que la plupart des employés de Santa Monica n'ont pas été informés. Cette semaine, le jeu était toujours prévu pour novembre. Les personnes qui travaillent dessus disent que c'est énorme et semblent très enthousiastes. Ça me rappelle le buzz que j'ai entendu avant que l'épisode de 2018 ne sorte.

On se dirige probablement vers une fin en apothéose et tant mieux, car après ce volet, ce sera la fin mythologie nordique. La série, elle, devrait encore persister ensuite vu les critiques élogieuses sur ce « reboot ».

Il n'y en a plus pour longtemps, restez calmes !

En attendant des informations officielles sur God of War Ragnarök, une édition collector massive a fuité et renfermera un gros marteau... Quant au jeu en lui-même, un développeur avait teasé une mécanique inédite et aussi forte que le lancer/rappel de hache. On se demande bien quoi !