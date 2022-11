Quelques jours après son lancement, God of War Ragnarok déploie déjà une nouvelle mise à jour assez volumineuse. Voici tout ce qu'elle apporte et ce qui change.

Disponible depuis le 9 novembre 2022, God of War Ragnarok profitera du même suivi que les autres exclusivités PS5 et PS4. La suite des aventures de Kratos et Atreus a accueilli hier soir son patch 2.02 et on préfère prévenir d’avance : non il ne contient pas le mode photo tant attendu.

Nouvelle mise à jour pour God of War Ragnarok

Nouvelle mise à jour de routine pour God of War Ragnarok. Une semaine après son lancement, le jeu vient de déployer un nouveau patch assez conséquent en termes de poids, mais qui sur le papier n'apporte que son lot d’ajustements. Au programme des corrections de bugs en pagaille, surtout sur PS4 et notamment pour le premier combat. L’ajout le plus conséquent concerne l’arrivée des doublages audio en polonais, indisponibles lors du lancement du jeu. Voici plus en détail ce qui change :

Patch notes de la mise à jour 2.02

Sur PS5

Plusieurs ajustements

Sur PS4

Stabilité et performances

Résolution d'un crash rare pouvant survenir à la fin du premier combat de boss.

Correction d'un crash pouvant apparaître de manière aléatoire pendant le jeu (déjà corrigé pour PS5)

Résolution d'un crash lié à l'utilisation du casque sans fil Platinum Déjà (déjà corrigé pour PS5)

Ajout du support audio de la langue polonaise pour les joueurs ayant acheté le jeu en version physique en Pologne. (non applicable pour la PS5). Assurez-vous que God of War Ragnarok soit entièrement installé à partir du disque ou du réseau et que le jeu a été mis à jour en version 2.02 avant d'activer la langue polonaise dans les paramètres. Autrement il n’y aura pas d’audio ou de sous-titres polonais dans le jeu.

On rappelle qu'une prochaine mise à jour ajoutera le mode photo au jeu. Cependant, Santa Monica Studio n'a pas précisé quand les photographes en herbe pourront capturer les plus beaux panoramas de God of War Ragnarok.