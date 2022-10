Si God of War Ragnarok sera plus généreux que son prédécesseur, il lui manquera une fonctionnalité très appréciée des joueurs. Du moins au lancement du jeu sur PS5 et PS4.

En quelques heures seulement, God of War Ragnarok nous a déjà dévoilé tout son potentiel sur PS5. Mais voilà, si vous aimez immortaliser des beaux décors, il risque un peu de vous décevoir.

God of War Ragnarok n'autorise pas les paparazzis

Prévu le 9 novembre prochain sur PS5 et PS4, God of War Ragnarok n'aura malheureusement pas de mode photo à son lancement. Mais que les photographes virtuels en herbe se rassurent, ce n'est que temporaire. Cette fonctionnalité, apparue sur la génération PS4 / Xbox One, fait partie des plans de Santa Monica Studio à court / moyen terme.

Le mode photo arrivera dans God of War Ragnarok après son lancement. Nous vous donnerons plus de détails à ce sujet aux environs de sa sortie. Nous avons hâte de voir toutes vos captures lorsque qu'il sera disponible.

Pour God of War (2018), Santa Monica Studio avait aussi retardé le mode photo, sans doute pour peaufiner au mieux des choses plus importantes. Cet ajout post-lancement s'est également vu à plusieurs reprises pour des jeux PlayStation Studios et d'autres titres.

Il y a quelques heures, Kratos et Atreus nous ont offert un aperçu de leur évolution entre GOW et God of War Ragnarok.