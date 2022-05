Décidément on n'a pas fini d’entendre parler de God of War Ragnarok aujourd’hui. Le jeu revient avec de nouvelles spéculations, autour de sa date de sortie cette fois.

Seulement quelques heures après que God of War Ragnarok ait obtenu sa classification auprès de l’organisme agréé coréen, une fenêtre de sortie se dessine un peu plus.

Une sortie en septembre pour God of War Ragnarok ?

Voilà de quoi alimenter les spéculations autour de la sortie prochaine de God of War Ragnarok. Alors que le jeu est pressenti pour se montrer lors d’un prochain State of Play ou lors du Summer Game Fest, la prochaine production de Santa Monica Studio a reçu sa classification auprès de l’équivalent coréen du PEGI. A titre indicatif, Horizon Forbidden West avait obtenu la sienne trois mois avant sa sortie. Une annonce devrait donc être imminente, avec une date à la clé.

Et ce sont maintenant des produits dérivés officiels qui viennent raviver les rumeurs autour du lancement du jeu. Plusieurs t-shirts et autres merchandising sont apparus chez l’un des spécialistes britanniques de goodies geek. La boutique Geeky Zone vient en effet d’ajouter une série d’articles à l'effigie de God of War Ragnarök avec une sortie estimée pour la fin septembre 2022.

Si la date des goodies ne veut rien dire en soi, elle laisse cependant entendre que Kratos et Atreus reviendront sur PS4 et PS5 d’ici la rentrée. En effet ce genre de merch est en disponible dans une fenêtre proche de la sortie du jeu pour accompagner son lancement. Il est donc probable que God of War Ragnarok sorte bel et bien en septembre, comme le laissaient présager des rumeurs, d’autant que les développeurs ont confirmé à plusieurs reprises qu'il sera bien disponible en 2022. Dans tous les cas, il faudra une nouvelle fois attendre une communication officielle de Sony avant de s’emballer. Et on espère que ça va arriver vite, très, très vite.