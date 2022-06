C'est via le PS Store que God of War Ragnarök aurait laissé entrevoir sa date de sortie sur PS5 et PS4. L'annonce officielle pourrait d'avoir lieu dans quelques heures lors du Summer Game Fest 2022.

L’annonce de la date de sortie de God of War Ragnarök serait imminente selon une nouvelle source. Mieux encore, le PS Store a listé le jeu, donnant ainsi un indice plus concret.

God of War Ragnarök pour fin septembre - début octobre

Plusieurs utilisateurs se sont en effet aperçus que le PS Store avait ajouté God of War Ragnarök à la Wishlist. Une catégorie qui vous permet de marquer les jeux à venir qui vous intéressent. Le titre est placé entre la version PS5 et PS4 de Tunic, qui arrive le 27 septembre, et Forspoken (11 octobre 2022).

Par conséquent, il est probable que GOW Ragnarök soit disponible entre le 27 septembre et le 11 octobre prochains. Sachant que les jeux ont l'habitude de débarquer le vendredi voire le mardi, pourquoi pas une sortie le vendredi 30 septembre ? C'est ce qui était estimé par un revendeur. Pour une fois, ça se vérifiera peut-être.

Un retard semble à écarter tant le studio a martelé que Kratos & Atreus feraient leur retour sur PS5 et PS4 en 2022. L'acteur de Thor, Ryan Hurst (Sons of Anarchy), a récemment indiqué avoir terminé d'enregistrer ses lignes de dialogue. Sony pourrait bien annoncer la date de sortie de GOW Ragnarök au Summer Game Fest 2022, ce jeudi 9 juin à 20h. Pour les retardataires, le premier opus est offert dans le PS Plus.