Quand on maîtrise parfaitement God of War Ragnarok, ça peut déboucher sur un exploit de ce genre. Une prouesse partagée en vidéo avec même des conseils pour y arriver soi-même.

Comme son aîné, God of War Ragnarok recèle de défis annexes pour challenger les joueurs. Mission pleinement réussie pour cette personne. Attention spoilers !!

Un record de K.O sur God of War Ragnarok

Même s'il y a bien une Valkyrie à vaincre dans le end-game, ces ennemies redoutables ont été remplacées par des Berserkers dans God of War Ragnarok. Et comme pour les Valkyries, il y a un chef, ici le Roi Hrolf Kraki. L'un des adversaires les plus retors du jeu avec un niveau de puissance de 9.

Malgré la difficulté, il vient d'être battu en... 25 secondes ! Une victoire triomphale que NobleRez s'est empressé(e) de capturer et de partager sur les forums de Reddit. Dès lors que ce joueur ou cette joueuse contre le premier assaut, c'est un festival d'attaques runiques et autres techniques.

Un cheatcode caché de God of War Ragnarok ? Non. Un joueur ou une joueuse surhumain(e) ? Pas forcément mais il ou elle s'est préparé(e) en amont pour ne pas faillir. Dans un autre post, cette personne détaille tout ce qu'il faut faire. Des combos à effectuer en passant par les armes, armures et équipements divers à privilégier, tout y est énuméré. Vous n'avez plus qu'à essayer de reproduire la prouesse.

En quelques jours, God of War Ragnarok a écrasé les autres exclusivités PlayStation, même si Pokemon Ecarlate a montré qui était le patron.