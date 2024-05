God of War Ragnarok pourrait bien faire une énorme surprise aux joueurs. L'annonce serait même imminente et ça va faire des heureux.

C’est l’un des meilleurs jeux de 2022, God of War Ragnarok a reçu tout un tas d’éloges et a même été récompensé aux Game Awards. Tout le monde se souvient du loooong discours de remerciement de l’acteur Christopher Judge, voix de Kratos en V.O. Les joueurs PS5 n’attendent plus qu’une chose maintenant, la suite, et elle devrait arriver un jour ou l’autre. Mais avant ça, ce sont les joueurs PC qui vont être contents…

God of War Ragnarok devrait passer de la PS5 au PC prochainement !

Le très informé Billbil-kun que l’on n’a plus vraiment besoin de présenter, vient de nous affirmer sur X que God of War Ragnarok serait le prochain gros hit PS5 à arriver sur PC. Sony a une politique particulièrement agressive en ce qui concerne le développement de cette verticale. Et ce jusqu'à se casser les dents comme récemment avec Helldivers 2 lorsque l’entreprise a demandé une création de compte PSN obligatoire, avant de rétropédaler. Mais ça arrivera, et ça commencera dès Ghost of Tsushima d’ailleurs, qui demandera un compte PSN obligatoire pour jouer en multijoueur et permettra même le suivi des trophées. Une première.

Après le premier God of War, Rachet & Clank ou encore Horizon et Days Gone, God of War Ragnarok serait donc le prochain à suivre le mouvement. D’après Billbil-kun, l’annonce serait faite ce mois-ci. Ça tombe bien, un PlayStation Showcase fait l’objet de rumeurs depuis un moment et l’on en entend de plus en plus parler. De ce qu’il se dit, il devrait avoir lieu dans le courant du mois de mai, si ce n’est même la semaine prochaine d’après Jeff Grubb. Toutes les planètes semblent être en train de s’aligner, Sony devrait faire un grand nombre d’annonces sous peu. On surveille ça de près.