God of War Ragnarok c'est terminé ? Avec la sortie du dernier DLC portant le nom évocateur de Valhalla on aurait pu le penser. Et pourtant, une nouvelle déclaration fait beacuoup parler.

Le DLC gratuit Valhalla pour God of War Ragnarok a été lancé hier, le 12 décembre, suscitant déjà des spéculations et des attentes parmi les fans. Forcément, cela a donné envie au studio de commencer à faire du teasing, histoire de faire monter un peu la pression.

God of War Ragnaror Valhalla : la fin du jeu ?

Ainsi Orion Walker, scénariste senior chez Sony Santa Monica, a laissé entendre que l'histoire globale de God of War se poursuivrait au-delà de ce nouvel ajout gratuit. Vous pouvez retrouver son message intégral sur son compte X (Twitter) ci-dessous :

Vous pensez vraiment que le générique est la fin de l'histoire ? Allons allons.... Allez, maintenant

Actuellement, les détails précis de ce qui est à venir restent un mystère. Walker n'a pas fourni plus d'informations sur ce teaser intrigant, laissant les fans en attente de révélations futures. Sans entrer dans les détails qui pourraient gâcher l'expérience, il est important de noter que le DLC Valhalla est bien plus qu'une simple extension roguelike pour Ragnarok. Il représente un véritable épilogue pour Kratos, qui se lance dans des nouvelle épreuves dans le royaume de Valhalla, accompagné de Mimir mais sans Atreus cette fois.

C'est quoi la suite ?

Plus tôt cette année, en août, une offre d'emploi chez Sony Santa Monica laissait entendre qu'un nouveau jeu God of War était en développement. Le voyage pourrait donc se poursuivre dans un tout nouveau jeu. Eric Williams, le directeur de God of War, a même mentionné qu'il ne serait pas contre l'idée que Santa Monica devienne connu comme le studio de GoW, en continuant à produire d'autres jeux de la série.

L'annonce d'Orion Walker ouvre la porte à de nombreuses spéculations et attentes quant à l'avenir de GoW. Avec le DLC Valhalla offrant un épilogue plus profond et la possibilité d'un nouveau jeu en préparation, l'univers de God of War semble loin d'avoir révélé tous ses secrets. Les fans peuvent rester à l'affût pour les prochaines annonces qui, sans aucun doute, dévoileront de nouveaux chapitres passionnants pour notre héros.

La saga GoW, créée par David Jaffe chez Sony's Santa Monica Studio, a débuté en 2005 sur PlayStation 2. Elle s'est imposée comme une série phare pour PlayStation, avec neuf épisodes s'étendant sur plusieurs plateformes. La série suit Kratos, un guerrier spartiate devenu le Dieu grec de la Guerre, qui, trompé par son ancien maître Ares, déclenche une série d'événements menant à des conflits avec différentes mythologies. La première ère, basée sur la mythologie grecque, comprend une trilogie principale et plusieurs préquelles. La seconde ère, basée sur la mythologie nordique, débute avec le jeu de 2018 et se conclut avec God of War Ragnarok Valhalla en 2023. Du moins... Pour le moment ?