God of War Ragnarok est sans conteste un grand jeu. Et Sony vous dévoile comment tout ceci a été rendu possible. Une belle histoire.

God of War Ragnarok est LE gros succès de l'année pour Sony. Pour vous en convaincre on vous conseille d'ailleurs la lecture de notre TEST sur le sujet. Mais pour en arriver là, il a fallu un travail assez acharné et une bonne dose de talents et d'imagination. Sony souhaite dans cette optique de clore sa série de documentaires sur la création du jeu.

God of War Ragnarok, les coulisses d'un chef d'ouvre

Si vous avez envie de comprendre comment un jeu de cet acabit est développé on ne peut que vous diriger vers la série de 10 vidéo sur les coulisses du développement de God of War Ragnarok. Il suffit pour cela de se rendre sur la chaine YouTube de PlayStation.

Chacune des vidéos aborde une thématique différente pour bien comprendre les étapes du développement de God of War Ragnarok. La conception des créatures et des personnages, la bande originale, la création des cinématiques, les combats ou tout simplement le scénario en lui même. Bref, une plongée dans la création d'un AAA qui a tout de même eu besoin de 4 ans de développement.

Dans sa dernière et ultime vidéo du genre, SIE Santa Monica Studio en profite pour remercier chaleureusement les fans et la communauté pour le soutien qui a pu être apporté depuis l'annonce du jeu jusqu'à la sortie. Même si il y a évidemment toujours des hermétiques de GOW, il faut bien admettre qu'il ne doit rien avoir de plus agréable pour un développeur (outre une bonne paie) que les encourageants de toute une communauté de joueurs.

Et l'aventure semble loin d'être terminée, puisqu'il y a de bons indices pour qu'un nouveau jeu soit déjà en développement comme on peut le mentionner au sein de cette news. Même si rien n'est encore officiel à ce niveau.

Que pensez-vous de cette série sur les coulisses de développement ?