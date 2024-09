Le retour de God of War Ragnarok sur le devant de la scène ne se passe pas comme prévu. Malgré toutes les innombrables qualités, une partie des joueuses et joueurs a exprimé un vif mécontentement.

God of War Ragnarok a su nous décrocher une fois de plus la mâchoire. Entre une mise en scène hallucinante, une brutalité de tous les instants et son système de combat, Eric Williams et ses équipes se sont surpassées. Depuis le 19 septembre 2024, la dernière épopée fantastique de Kratos et Atreus a atterri sur Steam et l'Epic Games Store. Une arrivée très attendue... mais qui déçoit de très nombreuses personnes pour le moment.

God of War Ragnarok fait face à la gronde des joueurs

God of War Ragnarok est maintenant disponible sur PC avec des nouveautés exclusives comme la possibilité de réduire à la fréquence à laquelle Atreus spoile les énigmes environnementales. D'autres options d'accessibilité, notamment pour les personnes malvoyantes, ont été" ajoutées en avant-première. Et pour les joueuses et joueurs PS5 / PS4 qui ont soutenu le jeu dès le début ? Pas de panique, les fonctionnalités additionnelles seront implémentées dans les prochaines semaines via une mise à jour. Une bonne nouvelle donc.

En revanche, il y en a une mauvaise pour le lancement du jeu sur PC. À l'heure d'écrire ces lignes, God of War Ragnarok se fait détruire et les joueurs sont en colère. Une gronde qui se traduit, comme souvent, par un review bombing sur Steam. Alors que les évaluations devraient être très largement dans le vert étant donné la qualité du titre, cette suite écope d'évaluations moyennes avec 69% d'avis positifs. Pour l'instant, la fréquentation est d'ailleurs très en dessous de celle de God of War (2018). Le pic de joueurs constaté s'élève à 35 615 contre 73 529 personnes selon les données de SteamDB.

God of War Ragnarok se fait donc détruire et il y a apparemment plusieurs raisons à cela. Contrairement à d'autres jeux PlayStation portés sur PC, l'optimisation ne semble pas optimale et différents bugs - notamment au niveau de la manette - viennent ternir l'expérience. Mais ce qui irrite par dessus tout les utilisateurs, c'est la connexion obligatoire à un compte PSN. Un pré-requis qui avait déjà fait beaucoup de bruit lors de la sortie d'Helldivers 2, mais la communauté avait su se faire entendre. Sony ayant rétropédalé très rapidement pour éviter de faire fuir complètement les joueuses et joueurs. Est-ce que ce sera le cas pour God of War Ragnarok ? Si PlayStation veut s'assurer d'un succès, la firme ne va peut-être pas avoir le choix... De votre côté, avez-vous acheté cette suite sur PC ou préférez-vous attendre le déploiement de patchs ?

Source : SteamDB.