God of War Ragnarok est disponible depuis hier et les joueurs commencent à faire part de leurs trouvailles. Voici des easter eggs en lien avec d'autres exclus PlayStation. Attention spoilers !

God of War Ragnarok salue les autres jeux PlayStation

Si vous voulez découvrir les références aux autres jeux PlayStation dans God of War Ragnarok, c'est le moment d'arrêter ici la lecture.

Pour rendre un peu plus amusante la chasse aux collectibles, Santa Monica Studio a conçu des trésors bien spéciaux. Les poèmes de Kvasir qui rendent hommage à d'autres développeurs PlayStation Studios. Ce sont des livres éparpillés un peu partout dans les neuf royaumes et qui ont des couvertures personnalisées faisant référence à Horizon Forbidden West, Death Stranding, Dreams, The Last of Us ou encore Bloodborne. Et à chaque fois, on retrouve une phrase et tout un texte associés aux jeux en question.

Pour le jeu d'Hideo Kojima, il est écrit :

Une œuvre de génie de Kvasir qui, si elle est mal comprise, prouve l'ignorance du lecteur.

La chaîne YouTube xGarbett a répertorié un bon paquet d'easter eggs en vidéo, peut-être même tous. Si vous en trouvez de nouveaux, n'hésitez pas à les communiquer en commentaires et à nous dire si vous aimez ce genre de clins d'oeil.