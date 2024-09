Les joueuses et joueurs sont bien décidés à ne pas se laisser faire. Contre PlayStation, certains trouvent des solutions pour contrer un problème rencontré sur la version PC de God of War Ragnarök.

Moins d'une semaine après sa re-sortie, ce n'est pas vraiment la fête pour God of War Ragnarok. L'exclusivité PlayStation avait reçu un très bel accueil sur console. Mais, cette fois, les choses se passent différemment. Le constructeur n'a visiblement pas retenu la leçon avec ses précédents portages en imposant aux joueuses et joueurs d'avoir un compte PlayStation Network (PSN) sur PC. Mais, ces derniers ont décidé de faire entendre leur mécontentement et de prendre directement les choses en main.

Problème résolu pour God of War Ragnarok

L'épopée nordique de Kratos et Atreus se poursuit dans God of War Ragnarok. Et elle s'ouvre en plus à un public encore plus large en arrivant sur PC. Disponible depuis le 19 septembre, les joueuses et joueurs en plus le plaisir de découvrir des nouveautés grâce à ce portage, qui arriveront prochainement sur PS5 et PS4. Mais, il y a un point noir au tableau : l'obligation de connecter son compte Steam ou Epic Games à un compte PSN.

Comme on pouvait s'y attendre après le tollé que ça avait fait pour la version PC de Helldivers 2 et Ghost of Tsushima, Gow Ragnarok met tout autant le public en colère en imposant cette connexion. Mais, pas question d'attendre que PlayStation se décide à entendre la gronde. Certains ont donc trouvé une solution par eux-mêmes, et vous pouvez vous-même en profiter !

Grâce à l'internaute iArtorias, vous pouvez effectivement jouer à God of War Ragnarok sans avoir de compte PSN. Pour ce faire, il suffit de télécharger son mod gratuit intitulé “NoPSSDK” sur NexusMods. Placez ensuite les fichiers [version.dll] et [PsPcSdk.dll] et de les copier dans le dossier du jeu. Si, malgré cela, la page de connexion au PSN continue de s'afficher, il suffit alors de répondre « Non ». Et voilà ! Le tour est joué. Une fois de plus, la communauté à prouvé qu'elle pouvait imposer elle-même ses règles. À voir maintenant si PlayStation en tiendra compte.

© Santa Monica Studio / Sony Interactive Entertainment