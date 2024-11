Comme une cinquantaine d'autres titres majeurs, God of War Ragnarok se met officiellement à jour pour être pleinement optimisé sur PS5 Pro, mais pas seulement.

La PS5 Pro étant arrivée hier, le 7 novembre, la liste de jeux annoncés comme étant « Enhanced » et optimisés sur la nouvelle console de Sony dès sa sortie se met donc à jour en conséquence. God of War Ragnarok fait partie de ceux-là, mais en profite aussi pour accueillir de sympathiques fonctionnalités et divers correctifs de bugs.

God of War Ragnarok poursuit sa légende sur PS5 Pro, mais pas que

Deux ans presque tout pile après sa sortie sur PS4 et PS5, God of War Ragnarok se remet au goût du jour à l'occasion de l'arrivée de la PS5 Pro. Cela prend la forme de la mise à jour 06.00. Le chef d'œuvre de Santa Monica Studios reçoit ainsi sur cette dernière un nouveau mode, baptisé « Favoriser la Qualité ». Celui-ci permet de jouer au jeu en mode Qualité, mais à 60 FPS constants. Le mode Haute Fréquence d'Images permet quant à lui de débloquer le framerate sur les écrans disposant du Variable Refresh Rate. Le mode Performance est enfin boosté pour exploiter les capacités améliorées de la PS5 Pro, et le PSSR s'ajoute comme une nouvelle option d'upscaling en supplément de l'anti-aliasing temporel.

Ce n'est toutefois pas tout ce que la mise à jour 06.00 ajoute au jeu. Toutes ses versions accueillent également deux nouvelles options de gameplay. La première devrait être plutôt appréciée, puisqu'elle entend réduire les astuces de puzzle. Atreus apprend donc enfin à laisser son papa réfléchir par lui-même. Des audiodescriptions complètent les nouvelles options pour une meilleure accessibilité. Enfin, le dernier patch de God of War Ragnarok s'attarde sur des corrections de bugs, la plupart relatives à la fabrication d'objets. Vous pouvez voir tout cela en détail ci-dessous, traduit de l'anglais par nos soins.

Nouvelles options PS5 Pro Enhanced pour God of War Ragnarok

Mode amélioré PS5 Pro : nouveau mode ajouté à God of War Ragnarok pour PS5 Pro qui active les fonctionnalités Favoriser la qualité tout en fonctionnant à 60 images par seconde

Le mode High Frame Rate débloquera le framerate lors de l'exécution sur des moniteurs à taux de rafraîchissement variable

Le mode Favor Performance de base PS5 est amélioré sur PS5 Pro

Option PlayStation Spectral Super Resolution disponible en tant qu'upscaler en plus de l'anticrénelage temporel

Ajout de nouvelles options de gameplay

Astuces de puzzle réduites : réduit les astuces de puzzle des compagnons tout au long du jeu pour permettre plus de temps d'exploration et d'essais et d'erreurs.

Descriptions audio : ajout d'une nouvelle option d'accessibilité qui ajoute des descriptions audio à toutes les cinématiques du jeu.

Corrections de bugs

Correction d'un problème où Brok ne se dirigeait pas correctement vers la boutique du camp de Freyr.

Correction d'un problème où les poignées ne pouvaient pas être fabriquées si l'objet n'était pas fabriqué avant une exécution NG+ de God of War Ragnarok.

Les ressources spéciales requises pour fabriquer des poignées ne peuvent plus être vendues.

Les ressources spéciales requises pour fabriquer des poignées seront à nouveau disponibles si le joueur a vendu l'objet par accident.

Source : Support Santa Monica Studio