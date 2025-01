Un nouveau patch pour God of War Ragnarok sort ce 30 janvier 2025 sur PS5, PS4 et PC avec plusieurs changements liés à l'équipement pour rendre Kratos plus fort.

Alors que le prochain jeu God of War aurait encore été victime d'un leak, Ragnarok continue de faire son chemin. Il y a quelques heures, Santa Monica Studio a pris la parole pour annonce le déploiement d'une nouvelle mise à jour pour aujourd'hui sur toutes les plateformes. « Demain, le 30 janvier, nous publierons un patch pour les versions PC et PlayStation de God of War Ragnarök avec quelques changements ». Quoi de neuf avec cette version ? On voit ça ensemble sans plus attendre.

La transmogrification au cœur du patch God of War Ragnarok

God of War Ragnarok reçoit aujourd'hui une nouvelle mise à jour pour la version PC, mais également PS5 et PS4. L'un des focus de ce patch vise à modifier le fonctionnement de la transmogrification. Un système bien connu des fans de RPG qui permet de changer l'apparence d'un personnage, tout en gardant les mêmes statistiques. Autrement dit, vous pouvez faire mal sans être bloqué avec un style vestimentaire qui ne vous convient pas. « Pour tous les joueurs PlayStation et PC, la fonctionnalité d'édition de l'apparence (aka le système Transmogrification) ne nécessitera plus que l'équipement soit entièrement mis à niveau jusqu'au niveau 9. Et elle sera disponible dès le début du jeu ». Cette mise à jour de God of War Ragnarok retouche également l'accès à la tenue de l'Ours Noir, et offre un contenu gratuit pour répondre à la colère de certains joueurs.

Notes de la nouvelle mise à jour PS5, PS4 et PC de GOW Ragnarök

La Transmogrification ne demande plus que l'équipement soit entièrement mis à niveau jusqu'au niveau 9. Qui plus est, elle est accessible dès le départ

Mise à jour de l'accès à l'ensemble Armure de l'Ours Noir sur PS5 et PS4 Les joueurs pourront récupérer la tenue via le premier coffre d'objets perdus à la fois pour les sauvegardes actuelles et les nouvelles. À noter qu'il n'y a plus besoin d'une sauvegarde New Game+ pour en profiter

Bonus de connexion en cas d'utilisation d'un compte PlayStation Network sur God of War Ragnarok PC Débloquez l’accès à l’Armure de l’Ours Noir dans le premier coffre d’objet perdu dans le Royaume entre les Royaumes (précédemment uniquement disponible dans une Nouvelle Partie +) et un lot de ressources (500 Hacksilver et 250 XP)

Notes : pour les sauvegardes en cours, vous aurez accès à l'armure et aux ressources une fois la mise à jour appliquée, en vous rendant auprès du coffre des objets perdus. Si vous ne souhaitez pas vous connecter à un compte PlayStation Network lorsque vous jouez à God of War Ragnarök sur PC, vous pourrez toujours accéder à l'ensemble Armure de l'ours noir lors d'un run New Game Plus (comme auparavant). Le compte PS Network est désormais facultatif sur PC

God of War Ragnarok est offert actuellement dans les jeux PS Plus Extra de janvier 2025.

Source : Santa Monica Studio.