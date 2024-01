L'année dernière, God of War Ragnarok a créé la surprise en dévoilant au grand jour un DLC. Valhalla a pris de court les joueurs en proposant un contenu supplémentaire massif, et franchement plaisant. Maintenant qu'il est sorti, quel est l'avenir du jeu ? Est-ce le moment de regarder vers l'avant, vers le futur de la franchise ? Pas tout à fait. Santa Monica a encore une « surprise » en réserve, sous la forme d'une mise à jour. Le studio compte bien continuer à affiner son dernier-né, et on va voir ce qui change.

Un nouveau patch pour God of War Ragnarok

Le patch 5.05 fait suite au premier sorti en 2024, et qui a été déployé il y a environ une semaine. Pour rappel, dans la liste des changements de la version 5.04, on retrouvait une version un peu modifiée du calcul des scores de l'extension, mais pas que. Des bugs divers et variés ont été résolus, et ils impactaient le gameplay ou encore le mode New Game+. Tout ça pour dire qu'il n'était pas forcément conséquent, mais qu'il a quand même fait du bien à God of War Ragnarok. Maintenant que c'est dit, voyons ce que nous réserve la nouvelle update.

Pour le coup, elle est moins grosse que son aîné. On est vraiment face à un patch qui vient régler des petits problèmes persistants. Après, ça ne veut pas dire qu'il n'est pas nécessaire. On pense notamment à un changement qui permet de ne plus risquer d'avoir un crash lorsqu'on lance God of War Ragnarok : Valhalla depuis le menu principal. Ce n'est jamais agréable de rencontrer un tel souci technique, alors on peut s'estimer heureux. Hormis cette légère retouche, il n'y a pas grand-chose à relever.

On note seulement un autre correctif, qui s'occupe aussi d'effacer un potentiel crash qui pouvait survenir dans les menus. Alors oui, c'est une mise à jour qui ne casse pas trois pattes à un canard. Néanmoins, force est de constater que le suivi de Santa Monica est impeccable. En soi, la firme pourrait tout à fait se dédier corps et âme au projet suivant, mais elle prend tout de même le temps d'être à l'écoute des retours de la communauté. Reste à savoir si c'était la dernière update ou non pour God of War Ragnarok.

Le retour de la trilogie pour 2024 ?

Avant même d'en savoir plus sur le prochain God of War, on pourrait avoir une grosse surprise. La trilogie, qui voyait Kratos affronter le panthéon grec, va potentiellement être de retour sur PS5. La rumeur a pris de l'ampleur lorsque le studio n'a pas autorisé de répondre aux questions à ce sujet lors d'une session de questions-réponses avec le YouTuber GameBreakerGod. Pour certains, c'est un indice majeur, même si Santa Monica peut avoir refusé pour se concentrer sur le DLC, qui était le sujet principal.

Pour l'instant, il n'y a pas eu de confirmation officielle, et on ne sait pas vraiment si on peut en espérer une. L'acteur actuel de Kratos, Christopher Judge, avait expliqué qu'on l'avait contacté pour reproduire la voix de Terrence Carson, l'ancien doubleur du dieu de la guerre. Visiblement, la demande ne venait pas de la firme derrière les jeux. Peut-on se fier à ça pour faire une affirmation ? C'est difficile à dire. Conclusion : mystère et boule de gomme, mais ça donne envie d'en savoir plus.