Deux ans après sa sortie sur PS4 et PS5, God of War Ragnarok accueille enfin une fonctionnalité particulièrement demandée par les joueurs depuis le début.

Avec sa dernière mise à jour 06.00 en date, God of War Ragnarok s'est notamment mis à la page pour accompagner la sortie de la PS5 Pro. Santa Monica Studio en a également profité pour corriger plusieurs problèmes sur toutes les versions du jeu. Parmi ces correctifs, l'ajout d'une fonctionnalité que les joueurs demandaient depuis son lancement, presque jour pour jour deux ans plus tôt. Mieux vaut tard que jamais ?

Les plus cyniques diront qu'il aura fallu attendre la sortie de la PS5 Pro pour que Santa Monica Studio s'attelle à mettre à jour God of War Ragnarok comme il se doit. Rappelons cependant que l'équipe nous a gâté fin 2023 de Valhalla, un mode rogue-lite gratuit d'excellente facture et retraçant le tortueux passé de Kratos. Sa présente aventure en compagnie d'Atreus et Mimir avait toutefois été laissée quelque peu de côté. Notamment s'agissant d'un élément très frustrant pour les joueurs : des conseils pour les puzzles beaucoup trop fréquents, souvent même proférés avant même d'avoir vu le puzzle en question.

En supplément d'une optimisation pour la PS5 Pro, la mise à jour 06.00 de God of War Ragnarok vient donc enfin corriger cela en ajoutant une nouvelle fonctionnalité. Baptisée sobrement : « Astuces de puzzle réduits », cette option de gameplay force donc enfin Atreus, Mimir et les autres à tenir leur langue et laisser Kratos réfléchir relativement à son rythme face aux nombreux puzzles disséminés à travers le jeu.

La mise à jour 06.00 de God of War Ragnarok ajoute également dans les options des descriptions audio pour toutes les cinématiques du jeu, pour une meilleure accessibilité. Elle apporte également quelques correctifs, la plupart relatifs à la fabrication. Vous pouvez voir les notes du patch détaillées ci-dessous, traduites de l'anglais par nos soins.

Ajout de nouvelles options de gameplay

Astuces de puzzle réduites : réduit les astuces de puzzle des compagnons tout au long du jeu pour permettre plus de temps d'exploration et d'essais et d'erreurs.

: réduit les astuces de puzzle des compagnons tout au long du jeu pour permettre plus de temps d'exploration et d'essais et d'erreurs. Descriptions audio : ajout d'une nouvelle option d'accessibilité qui ajoute des descriptions audio à toutes les cinématiques du jeu.

Corrections de bugs

Correction d'un problème où Brok ne se dirigeait pas correctement vers la boutique du camp de Freyr.

Correction d'un problème où les poignées ne pouvaient pas être fabriquées si l'objet n'était pas fabriqué avant une exécution NG+ de God of War Ragnarok.

Les ressources spéciales requises pour fabriquer des poignées ne peuvent plus être vendues.

Les ressources spéciales requises pour fabriquer des poignées seront à nouveau disponibles si le joueur a vendu l'objet par accident.

Source : Support Santa Monica Studio