Plus d’un an après sa sortie, God of War Ragnarok a su créer la surprise avec l’extension Valhalla. Un DLC entièrement gratuit prenant des airs de rogue-lite et connectant le retour de Kratos aux anciens jeux. Une franche réussite qui mise avant tout sur la rejouabilité et la difficulté. Cela appelle forcément à quelques équilibrages post-lancement. Santa Monica continue de peaufiner l’expérience avec de nouvelles mises à jour. La première de l’année vient d’être déployée, voici ce qui change.

La mise à jour de God of War Ragnarok de 2024 est là

La première mise à jour de GOW Ragnarok de l’année a été déployée dans la soirée du 17 janvier 2024. Une update qui en impose clairement moins que la stature de son protagoniste et qui s’intéresse avant tout à la résolution de divers bugs et qui revoit également le calcul des scores lorsque le joueur prend des risques dans le DLC Valhalla. Désormais, celles et ceux qui opteront pour une approche plus dangereuse sans mourir recevront un score plus élevé pour récompenser leurs efforts. Pour le reste, ce patch 05.04 de God of War Ragnarok s’attaque à des bugs en tout genre qui affectent aussi bien le gameplay du jeu de base comme du DLC, du mode New Game+ , améliore les effets de soin au global ou encore règle des soucis liés au coffre des butins perdus.

Cette mise à jour 05.04 de God of War Ragnarok corrige également quelques problèmes pouvant provoquer des crashs du jeu, où une partie de l’histoire de Mimir et Sigrun pouvait disparaître et au global améliore la stabilité de l’extension et de la campagne principale. Un petit patch avec pas grand-chose à se mettre sous la dent, mais on ne peut que saluer le suivi de Santa Monica. Une partie de l’équipe devrait encore se consacrer à améliorer God of War Ragnarok et Valhalla, mais on se doute bien que la majorité des effectifs est déjà tournée vers la suite. Une autre devrait se consacrer à la nouvelle licence concoctée en secret par Cory Barlog et ses camarades. Il faudra cependant attendre avant de découvrir ce qu’ils nous préparent.